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بسبب مياه ملوثة.. عقوبة قاسية لشركة بريطانية

Lebanon 24
02-06-2026 | 16:25
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بسبب مياه ملوثة.. عقوبة قاسية لشركة بريطانية
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فرضت محكمة بريطانية غرامة قدرها 1.85 مليون جنيه إسترليني على شركة South West Water بعد إدانتها بتزويد السكان بمياه غير صالحة للاستهلاك البشري، إثر تفشي طفيلي "كريبتوسبوريديوم" الذي تسبب بمرض مئات الأشخاص وأجبر آلاف الأسر على غلي مياه الشرب قبل استخدامها.

وأقرت الشركة بارتكاب المخالفة الجنائية المرتبطة بتفشي مرض الكريبتوسبوريديوسيس في منطقة بريكسهام في خلال ربيع وصيف عام 2024.

ووصف القاضي القضية بأنها "إخفاق خطير" من جانب الشركة، مشيراً إلى أن الأضرار كانت واسعة النطاق وتركت حالة من انعدام الثقة بمياه الشرب المحلية لدى السكان.

وبحسب التحقيقات، يُعتقد أن مصدر التلوث كان صمام هواء متضرراً في أرض زراعية تضم أبقاراً وأغناماً، حيث أدى كسر في أحد الأختام وتراكم المياه والطين حوله إلى تسرب الطفيلي إلى شبكة المياه.

وكشفت السلطات أن الشركة لم تلتزم بسياسة فحص صمامات الهواء التي وضعتها عام 2020، وأن بعض المواقع عالية الخطورة لم تخضع لأي تفتيش رغم التحذيرات السابقة.

وأدى التفشي إلى إصابة 537 شخصاً بأعراض شملت الإسهال وتشنجات المعدة والدوار والغثيان، فيما احتاج 159 شخصاً إلى رعاية صحية ودخل 10 أشخاص المستشفى.

كما أثرت الأزمة على المدارس والخدمات العامة والاقتصاد المحلي، حيث أفاد طلاب بتغيبهم عن الدروس والامتحانات بسبب المرض، بينما تحدث أولياء أمور عن معاناة أطفالهم من الخوف والكوابيس المرتبطة بتلوث المياه.

وأقرت الشركة بمسؤوليتها وقدمت اعتذاراً للسكان، مؤكدة تعاونها الكامل مع التحقيقات، فيما اعتبرت السلطات البريطانية أن الغرامة تمثل رقماً قياسياً في قضايا مخالفات مياه الشرب في البلاد.

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