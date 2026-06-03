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منوعات

بسبب وجبة "ماكدونالدز".. دمّر نافورة تاريخية

Lebanon 24
03-06-2026 | 01:05
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بسبب وجبة ماكدونالدز.. دمّر نافورة تاريخية
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احتجزت الشرطة الأسترالية رجلاً فرنسياً، في 3 حزيران، بعد اتهامه بالاصطدام بسيارة داخل نافورة تاريخية في مدينة سيدني، بينما كان لا يزال يتناول وجبته من "ماكدونالدز".

وقال مفتش الشرطة أندرسون ليسينغ: "الغريب أنه كان لا يزال يأكل ماكدونالدز هناك".

ووجّهت إلى الشاب البالغ 21 عاماً تهمة القيادة المتهورة، بعدما قالت الشرطة إنه أرجع سيارة دفع رباعي إلى نافورة أرشيبالد في هايد بارك وسط سيدني، في الساعات الأولى من يوم 3 حزيران.

وأوضح ليسينغ أن نصف السيارة كان عالقاً داخل النافورة، بينما بقي النصف الآخر خارجها، وكان السائق لا يزال في الداخل.

وأظهرت صور الشرطة العجلات الخلفية للسيارة عالقة في حوض النافورة، فيما كان باقي هيكلها مستنداً إلى الجدار الحجري الجانبي.

وقالت الشرطة إن الرجل ادعى أنه كان يقوم بتوصيل طلب طعام عندما وقع الحادث، مشيرة إلى أن قيمة الأضرار قُدرت بما لا يقل عن 15000 دولار أسترالي.

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