قضية إنسانية مؤلمة في الإسكندرية.. إنقاذ طفلين بعد تخلي والدهما عنهما

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في واقعة إنسانية مؤلمة هزّت شمالي مصر، تدخلت السلطات بعد تداول استغاثات وصور لطفلين تُركا داخل شقة صغيرة مكونة من غرفة واحدة، عقب تخلي والدهما عنهما، ما استدعى تحركًا عاجلًا من وخط نجدة الطفل.بدأت تفاصيل الأزمة، وفقًا لشهادات محلية، بعد انفصال الوالدين، فقد بقي الطفلان مع والدهما لعدم قدرة الأم على الإنفاق عليهما، قبل أن يتزوج الأب لاحقًا ويُشترط عليه التخلي عن طفليه لإتمام الزواج، بحسب ما أفاد به شهود .وأوضح أحد الجيران أن محاولات عديدة جرت لإقناع الأب بالتراجع عن قراره، كما عُرض عليه تكفل مادي كامل بمصاريف الطفلين، إلا أنه رفض خشية اعتراض زوجته الجديدة.وأشار شهود إلى أن الزوجة الثانية اشترطت عدم وجود أبناء للزوج، فيما بررت امتثالها بأنها تركت أطفالها من زواج سابق، ولا ترغب في تحمل مسؤولية أبناء زوجها.من جانبها، أوضحت والدة الطفلين أنها اضطرت لتركهما بسبب ظروفها المعيشية الصعبة وامتناع الأب عن سداد النفقة لمدة عامين، مؤكدة عدم قدرتها على رعايتهما.ومع تصاعد التفاعل على وانتشار صور الطفلين، تحرك خط نجدة الطفل والأجهزة الأمنية على الفور، وتم نقل الطفلين إلى العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وقررت النيابة العامة إيداع الطفلين في إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتوفير الحماية والرعاية اللازمة، كما أمرت بحبس الأب على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال وتعريض حياة أطفاله للخطر، بانتظار استكمال التحقيقات وصدور القرار النهائي.