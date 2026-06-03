فيديو يثير الجدل.. ثعبان داخل حذاء وتحذيرات من إهمال التفقد

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أثار مقطع فيديو متداول على إنستغرام حالة واسعة من الجدل بعد أن أظهر ثعبانًا مختبئًا داخل حذاء، ما دفع العديد من المستخدمين إلى إعادة نشره والتحذير من مخاطر إهمال تفقد الأحذية والأغراض الشخصية.ويُظهر الفيديو، الذي نشره أحد المستخدمين، الثعبان داخل الحذاء بشكل واضح، ما أثار صدمة واسعة بين المتابعين، وسط تعليقات عبّرت عن الذهول من إمكانية اختباء الزواحف داخل أشياء يومية بسيطة.وأبرز المقطع سلوك بعض الثعابين التي قد تلجأ إلى أماكن مغلقة مثل الأحذية أو الحقائب أو المخازن بحثًا عن الدفء أو الحماية، خصوصًا في فترات معينة من العام.ويشير مختصون إلى أن حالات ظهور الثعابين بالقرب من المنازل قد تزداد خلال موسم الأمطار، عندما تتأثر بيئاتها الطبيعية، ما يدفعها إلى البحث عن مأوى في أماكن أكثر جفافًا وأمانًا.ويحذر خبراء من ترك الأحذية أو الملابس في الأماكن المفتوحة لفترات طويلة، داعين إلى فحصها جيدًا قبل الاستخدام، خاصة في المناطق التي يكثر فيها وجود الحياة البرية.كما ينصحون باتباع إجراءات وقائية عامة، تشمل الحفاظ على نظافة محيط المنزل، وتجنب تراكم الأخشاب والمخلفات، وإغلاق الفتحات التي قد تسمح بدخول الحيوانات، إضافة إلى توخي الحذر في الأماكن المظلمة أو المهجورة.ويؤكد الخبراء أن التعامل مع الثعابين يجب أن يتم بحذر شديد، مع تجنب محاولة الإمساك بها أو إزالتها بشكل فردي، وترك الأمر للجهات المختصة عند الحاجة.