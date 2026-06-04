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منوعات

مرض قاتل يضرب مزارع المجر.. وإعدام آلاف الخنازير

Lebanon 24
04-06-2026 | 14:00
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مرض قاتل يضرب مزارع المجر.. وإعدام آلاف الخنازير
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 ذكر المكتب الوطني لسلامة سلسلة الأغذية في المجر، أن ‌السلطات أمرت بإعدام ثلاثة آلاف خنزير في إحدى المزارع بعد تسجيل إصابات بحمى الخنازير الأفريقية للمرة الأولى في مزارع البلاد.

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس، ⁠الذي لا يشكل خطرا على البشر ولكنه شديد العدوى وقاتل للخنازير، في مزرعة بقرية في شمال شرق البلاد.

وقالت الهيئة المعنية بسلامة الأغذية "يجري حاليا إعدام قطيع من حوالي ثلاثة آلاف خنزير، كما تجري تحقيقات بشأن الوباء لتحديد مصدر العدوى ‌واحتمالات ⁠التفشي".

وأضافت أن السلطات حددت منطقة حماية ومراقبة حول الموقع.

وانتشرت حمى الخنازير الأفريقية من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا، وتسببت في نفوق ⁠مئات الملايين من الخنازير، مما أدى إلى فرض قيود تجارية وأثر على أسواق اللحوم ⁠العالمية.

وتم رصد حالات أدت إلى إعدام خنازير في السنوات القليلة الماضية في ⁠أنحاء أوروبا، بما في ذلك في كرواتيا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وإستونيا.

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الأفريقية

شمال شرق

ألمانيا

إسبانيا

إيطاليا

أفريقيا

الفيروس

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