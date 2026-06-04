مرض قاتل يضرب مزارع المجر.. وإعدام آلاف الخنازير

ذكر المكتب الوطني لسلامة سلسلة الأغذية في ، أن ‌السلطات أمرت بإعدام ثلاثة آلاف خنزير في إحدى المزارع بعد تسجيل إصابات بحمى الخنازير للمرة الأولى في مزارع البلاد.

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس، ⁠الذي لا يشكل خطرا على البشر ولكنه شديد العدوى وقاتل للخنازير، في مزرعة بقرية في البلاد.

وقالت الهيئة المعنية بسلامة الأغذية "يجري حاليا إعدام قطيع من حوالي ثلاثة آلاف خنزير، كما تجري تحقيقات بشأن الوباء لتحديد مصدر العدوى ‌واحتمالات ⁠التفشي".

وأضافت أن السلطات حددت منطقة حماية ومراقبة حول الموقع.

وانتشرت حمى الخنازير الأفريقية من إلى وآسيا، وتسببت في نفوق ⁠مئات الملايين من الخنازير، مما أدى إلى فرض قيود تجارية وأثر على أسواق اللحوم ⁠العالمية.

وتم رصد حالات أدت إلى إعدام خنازير في السنوات القليلة الماضية في ⁠أنحاء أوروبا، بما في ذلك في كرواتيا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وإستونيا.