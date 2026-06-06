بين التعاطف والانتقاد… محاكمة رجل تركي في قضية كلب تشعل النقاش العام

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يواجه رجل عمره 46 عامًا عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات بسبب قتله كلبًا، في حادثة تحولت لقضية رأي عام مع وجود انقسام كبير بين السكان حول انتشار الكلاب في شوارع المدن.ووقعت الحادثة عام 2022 عندما أطلق "أورتشون مافيش" النار على كلب ضال في الشارع بمدينة "إزميت" في محافظة "كوجايلي" في شمال غربي ، بعدما هاجم ابنه أكثر من مرة في الأيام السابقة لقتل الكلب كما يقول.لكن الحادثة لم تنته عند ذلك الحد، فقد رفع نشطاء مدافعون عن الكلاب دعوى ضد مافيش بتهمة "القتل العمد لحيوان "، لتنتقل تلك الدعوى بين أكثر من محكمة منذ ذلك الحين، وتصل حاليًا مرحلة المطالبة بسجنه من ستة أشهر إلى أربع سنوات.وحصل مافيش خلال تلك المحاكمة الطويلة وهو طليق على حكم استئناف عام 2024 يقضي بعدم وجود أساس قانوني لفرض عقوبة السجن ضده، وأن ما قام به يندرج ضمن خانة "الضرورة".لكن المدعين في تلك القضية اعترضوا على حكم البراءة، لتقرر محكمة جديدة نظرت القضية إلغاء البراءة، وتعيد النظر فيها. ويواجه مافيش مجددًا احتمال سجنه في إحدى أشهر المرتبطة بالكلاب في تركيا.ويحظى القصاب بدعم وتعاطف كبير في كلما شهدت قضيته تطورًا قضائيًا مقابل انتقادات من نشطاء حقوق الكلاب الذين يقولون إنه قتل الكلب عمدًا رغم كونه لا يشكل تهديداً عليه وعلى ابنه كما يزعم.وتعكس القضية الانقسام الكبير حول وجود الكلاب الضالة في شوارع المدن التي يقدر عددها بالملايين، وتتسبب حوادثها المتزايدة بإصابات خطيرة ووفيات، لا سيما الأطفال الذين تهاجمهم كلاب شرسة أو يفرون منها وتصدمهم السيارات.وأقر التركي عام 2024 تعديلاً على قانون حماية الحيوان، يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تُلزَم البلديات في عموم تركيا بتنفيذها، وبينها: جمع جميع الكلاب الضالة من الشوارع وإيواؤها في ملاجئ مخصصة، وإلزام البلديات بتخصيص ما لا يقل عن 0.3% من موازناتها السنوية لتطوير خدمات إيواء الحيوانات.وتنتشر الكلاب الضالة والقطط في مدينة إسطنبول بشكل لافت، وسط إقبال كثير من السكان على إطعامها من بقايا الأطعمة المنزلية أو عبر منتجات جاهزة تبيعها متاجر متخصصة بالحيوانات، وتنتشر في المدينة أيضًا.