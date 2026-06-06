خلاف على ملكية أرض يتحول إلى مشاجرة دامية غرب الإسكندرية

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لقي شخص حتفه وأُصيب اثنان آخران في مشاجرة عنيفة اندلعت بين عدد من الأشخاص بمنطقة غربي .واندلعت المشاجرة إثر خلافات تتعلق بقطعة أرض، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي.وتلقت بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يُفيد بنشوب مشاجرة في منطقة بنجر السكر التابعة لبرج العرب أسفرت عن وفاة وإصابات، ما استدعى تحركًا فوريًا إلى موقع الحادث.وانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، حيث جرى فرض طوق أمني مشدد لمنع تجدد الاشتباكات بين أطراف النزاع، واحتواء الموقف ميدانيًا.وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بالمنطقة، قبل أن تتطور سريعًا إلى اعتداءات متبادلة أسفرت عن قتل شخص وإصابة اثنين آخرين.وبحسب روايات شهود ، فقد اعتدى عدد من الأشخاص على المجني عليهم أثناء وجودهم في قطعة الأرض محل النزاع، قبل أن تتصاعد الأحداث بشكل أكثر خطورة، إذ نقل المُعتدون جثمان القتيل وألقوه في إحدى الترع، ثم لاذوا بالفرار.وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى بحالة صحية حرجة، حيث وُضعا تحت الرعاية الطبية داخل العناية المركزة.وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين، فيما تم تحرير محضر بالحادثة، وأُخطرت لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.