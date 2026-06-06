تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

خلاف على ملكية أرض يتحول إلى مشاجرة دامية غرب الإسكندرية

Lebanon 24
06-06-2026 | 10:08
A-
A+
خلاف على ملكية أرض يتحول إلى مشاجرة دامية غرب الإسكندرية
خلاف على ملكية أرض يتحول إلى مشاجرة دامية غرب الإسكندرية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لقي شخص حتفه وأُصيب اثنان آخران في مشاجرة عنيفة اندلعت بين عدد من الأشخاص بمنطقة برج العرب غربي محافظة الإسكندرية في مصر.
Advertisement

واندلعت المشاجرة إثر خلافات تتعلق بقطعة أرض، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يُفيد بنشوب مشاجرة في منطقة بنجر السكر التابعة لبرج العرب أسفرت عن وفاة وإصابات، ما استدعى تحركًا فوريًا إلى موقع الحادث.

وانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، حيث جرى فرض طوق أمني مشدد لمنع تجدد الاشتباكات بين أطراف النزاع، واحتواء الموقف ميدانيًا. 

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بالمنطقة، قبل أن تتطور سريعًا إلى اعتداءات متبادلة أسفرت عن قتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وبحسب روايات شهود عيان، فقد اعتدى عدد من الأشخاص على المجني عليهم أثناء وجودهم في قطعة الأرض محل النزاع، قبل أن تتصاعد الأحداث بشكل أكثر خطورة، إذ نقل المُعتدون جثمان القتيل وألقوه في إحدى الترع، ثم لاذوا بالفرار.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى بحالة صحية حرجة، حيث وُضعا تحت الرعاية الطبية داخل العناية المركزة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين، فيما تم تحرير محضر بالحادثة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
 
مواضيع ذات صلة
مصر.. ضبط 3 متهمين في مشاجرة دامية بسبب خلافات جيرة بالبحيرة
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24
غرب السودان.. 19 قتيلاً في اشتباكات قبلية دامية
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. السيسي وماكرون في الإسكندرية
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن 3 سنوات لمحامٍ بتهمة ابتزاز زوجته في الإسكندرية
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 20:19:20 Lebanon 24 Lebanon 24

محافظة الإسكندرية في مصر

محافظة الإسكندرية

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

الإسكندرية ⁩

برج العرب

النيابة

طراف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:26 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:29 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
07:09 | 2026-06-06
Lebanon24
03:02 | 2026-06-06
Lebanon24
00:31 | 2026-06-06
Lebanon24
23:00 | 2026-06-05
Lebanon24
23:00 | 2026-06-05
Lebanon24
16:00 | 2026-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24