مصرع 6 أشخاص في حادث سير مروّع جنوب العراق

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لقي ستة أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بحادث سير مروّع وقع على أحد الطرق في محافظة ذي قار ، بعد يومين من وقوع حادث مأساوي الرابط بينها وبين البصرة، أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.وقال مصدر أمني "إن الحادث وقع قرب النهر المالح في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة، وأسفر عن وفاة ستة أشخاص، خمسة منهم من عائلة واحدة". وأوضح "بأن الحادث نجم عن انقلاب العجلة التي كانت تقل الضحايا، ما أدى إلى وفاتهم في الحال"، وفقاً لوكالة "شفق نيوز" .ويأتي هذا الحادث عقب سلسلة حوادث شهدها العراق في الأيام الماضية، وآخرها حادث وقع أمس الاثنين، على الطريق الرابط بين والبصرة، والذي أسفر عن وفاة هلكوت عزيز مراسل شبكة "رووداو" الإعلامية ومدير مكتبها في العاصمة بغداد.وشهد الطريق الدولي الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار حادث سير مروّعا ظهيرة ، إثر تصادم عنيف بين صهريج وحافلة تقل ركاباً، أسفر عن مصرع 21 شخصا وإصابة 19 آخرين بحروق شديدة.وقالت وسائل إعلام "إن معظم الضحايا من أهالي محافظة البصرة التي دعت دائرة الصحة فيها ذوي الضحايا إلى الحضور إلى مبنى الطبابة العدلية لغرض أخذ العينات اللازمة وإكمال إجراءات المطابقة للتعرف على هوية الضحايا الذين تفحمت جثثهم إثر الحريق الهائل الذي تبع الحادث".وأوضح مدير مرور ذي قار العميد زياد الحصونة لـ "شفق نيوز" حينها، "أن سائق الحافلة التي كانت تقل الركاب غلبه النعاس أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة كبيرة ثم بحاجز كونكريتي، وهو ما تسبب باحتراق الحافلة بالكامل".ووفقاً لإحصائيات رسمية، يُسجّل العراق سنوياً آلاف الحوادث المرورية التي تُسفر عن مصرع وإصابة الآلاف، ومن أبرز أسبابها مخالفة سائقي السيارات لقوانين المرور وعدم التزامهم بها، وغياب الفحص الفني الدوري للسيارات، بالإضافة إلى تهالك بعض الطرق وعدم استيعابها لعدد السيارات وعدم إنارتها بشكل جيد.