في لحظات... حادث سير ينهي حياة شقيقين مصريين

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خطف الموت حياة شقيقين مصريين في حادث تصادم مروع ومأساوي، وقع اليوم الثلاثاء، خلال استقلالهما دراجة نارية على أحد الطرق السريعة بمحافظة المنوفية، في واقعة خلّفت حالة من الحزن العميق بين أهالي مركز .وبحسب وسائل إعلام ، لقي الشقيقان عمار وعمر مصرعهما أمام قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أثناء قيادتهما دراجة نارية، وذلك بعد اصطدام عنيف بسيارة ، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة أودت بحياتهما في الحال، قبل وصول فرق الإسعاف.وكشفت التحريات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم مباشر بين سيارة والدراجة النارية التي كان يستقلها الشقيقان، حيث انتقلت مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فور تلقيه، وتم نقل الجثمانين إلى المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أمرت بعرض الجثامين على لتحديد أسباب الوفاة بدقة، واستكمال التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه.وفي سياق متصل، خيم الحزن على أهالي مركز الشهداء، الذين عبّروا عن صدمتهم البالغة لفقدان الشقيقين في وقت واحد، فيما تواصلت رسائل النعي والتعزية عبر ، في مشهد عكس حجم التأثر الإنساني بالحادث، وما خلّفه من ألم داخل الأسرة وأبناء محافظة المنوفية.