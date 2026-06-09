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منوعات

في لحظات... حادث سير ينهي حياة شقيقين مصريين

Lebanon 24
09-06-2026 | 12:04
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في لحظات... حادث سير ينهي حياة شقيقين مصريين
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خطف الموت حياة شقيقين مصريين في حادث تصادم مروع ومأساوي، وقع اليوم الثلاثاء، خلال استقلالهما دراجة نارية على أحد الطرق السريعة بمحافظة المنوفية، في واقعة خلّفت حالة من الحزن العميق بين أهالي مركز الشهداء.
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وبحسب وسائل إعلام مصرية، لقي الشقيقان عمار وعمر عبد الفتاح مصرعهما أمام قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أثناء قيادتهما دراجة نارية، وذلك بعد اصطدام عنيف بسيارة على الطريق، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة أودت بحياتهما في الحال، قبل وصول فرق الإسعاف.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم مباشر بين سيارة والدراجة النارية التي كان يستقلها الشقيقان، حيث انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فور تلقيه، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى الشهداء المركزي تحت تصرف الجهات المختصة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بعرض الجثامين على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، واستكمال التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه.

وفي سياق متصل، خيم الحزن على أهالي مركز الشهداء، الذين عبّروا عن صدمتهم البالغة لفقدان الشقيقين في وقت واحد، فيما تواصلت رسائل النعي والتعزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد عكس حجم التأثر الإنساني بالحادث، وما خلّفه من ألم داخل الأسرة وأبناء محافظة المنوفية.
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