لم تستطع الاتصال بالشرطة فطلبت البيتزا.. كيف أنقذ موظفون امرأة وأطفالها؟

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وبحسب ما أوردته تقارير صحفية، فإن المرأة، وتدعى شيريل تريدواي، أقنعت صديقها بالسماح لها باستخدام هاتفها لفترة قصيرة لطلب الطعام عبر الإنترنت من "بيتزا هت".لكن طلب البيتزا لم يكن عادياً. فبدلاً من الاكتفاء بتفاصيل التوصيل، وضعت تريدواي رسالة استغاثة داخل خانة التعليمات، جاء فيها: "أرجوكم ساعدوني. أرسلوا لي رقم الطوارئ 911".ولاحظ موظفو المطعم العبارة غير المألوفة، فسارعوا إلى الاتصال بشرطة مقاطعة هايلاندز في .وعند وصول الشرطة إلى المنزل، تمكنت تريدواي من الخروج مع أحد أطفالها، قبل أن تنجح السلطات لاحقاً في إخراج باقي أفراد العائلة بسلام وتوقيف المشتبه به، نيكرسون.وانتشرت القصة على نطاق واسع، بعدما بدت أقرب إلى مشهد سينمائي، إلا أن السلطات أكدت لاحقاً تفاصيلها.وبحسب المحققين، لم يدرك المشتبه به أن طلب الطعام عبر الإنترنت تحول إلى نداء استغاثة، خصوصاً أن التطبيق كان يحتوي مسبقاً على عنوان المرأة ومعلوماتها.وسلطت الحادثة الضوء على صعوبة طلب المساعدة في بعض المواقف المنزلية الخطرة، إذ قد لا يتمكن الضحايا من إجراء اتصال مباشر بالطوارئ بأمان.وبقيت هذه القصة واحدة من أبرز حوادث "الرسائل المخفية" التي ساهمت في إنقاذ حياة أشخاص، بعدما تنبه موظفو مطعم إلى عبارة غريبة داخل طلب بيتزا. (news18)