محاولة لفض مشاجرة تنتهي بمأساة.. رجل يلقى حتفه حرقًا في مصر

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تحوَّلت محاولة تدخّل لإنهاء خلاف بسيط أمام أحد معارض الأثاث بمحافظة إلى جريمة مأساوية أودت بحياة رجل في الأربعين من عمره، بعد أن تعرّض للاعتداء وإشعال النيران فيه على يد أحد أطراف المشاجرة.وبحسب التحريات الأولية، بدأت الواقعة عندما نشب بين عدد من الشباب في محيط المعرض الذي يملكه الضحية، فحاول التدخّل لاحتواء الموقف وفض النزاع حفاظًا على الهدوء في المكان. إلا أن تدخله لم يُقابَل بالترحيب، إذ تطوَّرت الأحداث سريعًا إلى مشادة كلامية حادّة بينه وبين أحد أطراف الخلاف، انتهت بتهديد مباشر بالاعتداء.ومع مرور وقت قصير، عاد المتهم إلى الموقع حاملًا مادة قابلة للاشتعال، قبل أن يقوم بسكبها على الضحية وعدد من أفراد أسرته الذين كانوا برفقته، ثم أضرم النار فيهم وفرّ من المكان؛ ما تسبب في حالة من الذعر بين المتواجدين.وتم نقل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني حروقًا خطيرة في أجزاء متفرقة من جسده، إلا أن حالته الصحية تدهورت سريعًا، وفارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة.من جهتها، باشرت في مصر تحقيقاتها في الحادث، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه لاحِقًا.وأقرَّ خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الواقعة على خلفية خلاف نشَب أثناء المشاجرة. وقرَّرت جهات التحقيق حبسه على ذمة القضية، مع مواصلة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.