"أليجيتور ألكاتراز" يختفي من الخدمة

أعلن حاكم ، رون ديسانتيس، إغلاق مركز احتجاز المهاجرين في مستنقعات إيفرجليدز، المعروف باسم "أليجيتور ألكاتراز"، مؤكدا خلو المنشأة حاليا من أي محتجزين.

وقال ديسانتيس إن المركز "أدى الدور الذي أُنشئ من أجله"، مشيرا إلى أنه أسهم في إبعاد "أشخاص خطرين" عن شوارع والولايات المتحدة، مؤكدا أن المنشأة صُممت منذ البداية لتكون حلا مؤقتا.

وكانت السلطات الأميركية قد اختارت موقع المركز داخل مستنقعات إيفرجليدز، مبررة ذلك بأن البيئة المحيطة، التي تشتهر بانتشار التماسيح، تشكل عائقا طبيعيا أمام أي محاولات للهروب.

واستخدم المركز لإيواء آلاف المهاجرين بانتظار ترحيلهم، فيما افتتحه الرئيس الأميركي بنفسه في منتصف عام 2025.

ويحمل اسم "أليجيتور ألكاتراز" إشارة إلى سجن ألكاتراز الشهير الواقع قبالة سواحل سان ، والذي ارتبط تاريخيا بالحراسة المشددة واستحالة الهروب.