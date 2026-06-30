7 حقائق مذهلة عن الثقوب السوداء تكشف غرابة الكون.. تعرف اليها

تُعدّ الثقوب السوداء من أكثر الأجسام الكونية غموضًا وإثارة في علم الفلك، إذ لا يمكن رؤيتها مباشرة، لكن يُستدل على وجودها من خلال تأثيرها القوي على المادة والفضاء المحيط بها. ورغم هذا الغموض، أصبحت اليوم من أهم مجالات البحث لفهم بنية الكون.
وفي ما يلي 7 حقائق تُبرز جانبًا من غرابتها:
1. أول صورة لثقب أسود احتاجت شبكة بحجم الأرض
الصورة التي نُشرت عام 2019 لم تُلتقط بتلسكوب واحد، بل عبر شبكة عالمية تُعرف بـ"تلسكوب أفق الحدث"، باستخدام تقنية التداخل الراديوي (VLBI)، ما جعلها تعمل كتلسكوب افتراضي بحجم الأرض.
وقد أظهرت ظل الثقب الأسود M87*، ثم "القوس
A*" في مركز درب التبانة
.
2. رغم أنها لا تصدر ضوءًا… إلا أنها تصنع ظواهر شديدة السطوع
المادة التي تقترب منها تتسارع وتصبح شديدة السخونة، مكوّنة أقراصًا تصدر إشعاعًا قويًا قبل عبور أفق الحدث.
وفي الثقوب فائقة الكتلة، قد ينتج عن ذلك "كوازارات" تُعد من ألمع الأجسام في الكون.
3. اكتشافها يتم عبر تأثيرها
لا تُرصد مباشرة، بل عبر تتبع حركة النجوم
، أو الأشعة السينية، أو موجات الجاذبية الناتجة عن اندماجها.
وبهذه الطرق تم اكتشاف آلاف الثقوب السوداء.
4. بعض الثقوب تطلق نفاثات هائلة
بفعل الحقول المغناطيسية، تُقذف مادة بسرعات قريبة من سرعة الضوء على شكل نفاثات قد تمتد لملايين السنين الضوئية، متجاوزة حجم المجرات.
5. تدور بسرعات هائلة
بعضها يدور بسرعة قريبة من الحد الأقصى
الفيزيائي، ما يؤدي إلى ظاهرة "سحب الزمكان" حوله، وقد يساهم في توليد نفاثات قوية.
6. ليست كلها نشطة
كثير منها يمرّ بحالة خمول طويل.
ومن أبرز الأمثلة "القوس A*" في مركز مجرتنا، وهو هادئ نسبيًا مقارنة بالثقوب النشطة.
7. قد لا تكون دائمة
وفق ستيفن هوكينغ
، يمكن أن تفقد كتلتها تدريجيًا عبر "إشعاع هوكينغ"، ما يعني احتمال تبخرها على مدى زمني هائل جدًا، رغم عدم رصده حتى الآن. (روسيا اليوم)