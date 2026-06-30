7 حقائق مذهلة عن الثقوب السوداء تكشف غرابة الكون.. تعرف اليها

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وفي ما يلي 7 حقائق تُبرز جانبًا من غرابتها:الصورة التي نُشرت عام 2019 لم تُلتقط بتلسكوب واحد، بل عبر شبكة عالمية تُعرف بـ"تلسكوب أفق الحدث"، باستخدام تقنية التداخل الراديوي (VLBI)، ما جعلها تعمل كتلسكوب افتراضي بحجم الأرض.وقد أظهرت ظل الثقب الأسود M87*، ثم " A*" في مركز .المادة التي تقترب منها تتسارع وتصبح شديدة السخونة، مكوّنة أقراصًا تصدر إشعاعًا قويًا قبل عبور أفق الحدث.وفي الثقوب فائقة الكتلة، قد ينتج عن ذلك "كوازارات" تُعد من ألمع الأجسام في الكون.لا تُرصد مباشرة، بل عبر تتبع ، أو الأشعة السينية، أو موجات الجاذبية الناتجة عن اندماجها.وبهذه الطرق تم اكتشاف آلاف الثقوب السوداء.بفعل الحقول المغناطيسية، تُقذف مادة بسرعات قريبة من سرعة الضوء على شكل نفاثات قد تمتد لملايين السنين الضوئية، متجاوزة حجم المجرات.بعضها يدور بسرعة قريبة من الحد الفيزيائي، ما يؤدي إلى ظاهرة "سحب الزمكان" حوله، وقد يساهم في توليد نفاثات قوية.كثير منها يمرّ بحالة خمول طويل.ومن أبرز الأمثلة "القوس A*" في مركز مجرتنا، وهو هادئ نسبيًا مقارنة بالثقوب النشطة.وفق ، يمكن أن تفقد كتلتها تدريجيًا عبر "إشعاع هوكينغ"، ما يعني احتمال تبخرها على مدى زمني هائل جدًا، رغم عدم رصده حتى الآن. (روسيا اليوم)