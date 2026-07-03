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منوعات

خلال 48 ساعة.. تحذيرات من عاصفة مغناطيسية قوية قد تضرب الأرض!

Lebanon 24
03-07-2026 | 12:00
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خلال 48 ساعة.. تحذيرات من عاصفة مغناطيسية قوية قد تضرب الأرض!
خلال 48 ساعة.. تحذيرات من عاصفة مغناطيسية قوية قد تضرب الأرض! photos 0
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حذّر خبراء في معهد الفيزياء الشمسية والأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية من احتمال اقتراب عاصفة مغناطيسية قوية من الأرض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح تقرير صادر عن المعهد اليوم الجمعة أن الوضع الجيومغناطيسي للأرض لا يزال مستقراً حتى اللحظة، مشيراً إلى أن العاصفة المتوقعة لم تبدأ تأثيراتها بعد، لكنها قد تصل إلى كوكبنا خلال نحو 48 ساعة.

وجاء في التقرير: "الوضع في الغلاف المغناطيسي للأرض هادئ بشكل مثير للدهشة حتى الآن، رغم كمية الإشعاع الكبيرة التي انطلقت من الشمس خلال الأيام الماضية".

وبحسب الخبراء، تم رصد توهجات شمسية قوية في منطقتي البقع النشطة رقم 4478 و4479، ما أدى إلى انبعاثات ضخمة من البلازما يُحتمل أن تتجه نحو الأرض، وهو ما قد يتسبب بعاصفة مغناطيسية تتراوح شدتها بين الفئتين G2 وG3.

وتُصنّف التوهجات الشمسية وفق شدة الأشعة السينية المنبعثة منها إلى خمس فئات: A وB وC وM وX، حيث تُعد فئة A الأضعف، وتزداد الشدة بمعدل يقارب عشرة أضعاف مع الانتقال إلى الفئة الأعلى.

وتنعكس هذه التوهجات على شكل عواصف مغناطيسية قد تؤثر على شبكات الطاقة وأنظمة الاتصالات والملاحة، إضافة إلى احتمال إرباك بعض الأنظمة الحيوية، كما يمكن أن تنعكس على سلوك وهجرة بعض الطيور والحيوانات.

أما العواصف المغناطيسية فتُصنّف من G1 (ضعيفة) إلى G5 (شديدة جداً) وفق مستوى الاضطراب في المجال المغناطيسي للأرض.

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