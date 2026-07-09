تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

قبل تطبيقات الطقس.. كيف تنبأ المزارعون بالمطر؟

Lebanon 24
09-07-2026 | 03:08
A-
A+
قبل تطبيقات الطقس.. كيف تنبأ المزارعون بالمطر؟
قبل تطبيقات الطقس.. كيف تنبأ المزارعون بالمطر؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبل ظهور تطبيقات الطقس ونشرات الأرصاد الحديثة، كان المزارعون في الهند يملكون طرقهم الخاصة لقراءة السماء وتوقع المطر. لم تكن هذه الممارسات مجرد معتقدات شعبية عابرة، بل نظاماً من الملاحظات المتوارثة، تطور عبر أجيال وساعد المجتمعات الزراعية على اتخاذ قراراتها في مواسم الزراعة.
Advertisement

وبحسب News18، ارتبطت بعض أقدم طرق التنبؤ بالمطر في الهند بعلم الفلك. فقد ساعدت نصوص قديمة مثل Vedanga Jyotisha، وهو من أقدم النصوص الهندية المعروفة في الفلك وحساب الوقت، في وضع أسس التقويم الهندوسي المعروف باسم Panchang، الذي لا يزال يُستخدم في مناطق عدة حتى اليوم.

ومن خلال مراقبة حركة الشمس والقمر والنجوم، كانت المجتمعات تحاول توقع تبدل الفصول وأنماط هطول الأمطار.

وفي القرن السادس الميلادي، طوّر الفلكي والعالم Varahamihira هذه الأفكار في كتابه Brihat Samhita، حيث ربط بين المطر والظواهر السماوية والظروف الجوية. ويرى بعض الباحثين أن أجزاء من تلك الملاحظات تشبه مفاهيم موجودة في علم الأرصاد الحديث.

وفي قرى عدة، كان ما يُعرف بـ"Gram Joshi"، أي منجّم القرية، يقرأ توقعات الأمطار والمحاصيل خلال رأس السنة الهندوسية، بالاستناد إلى حسابات محفوظة ومتوارثة. وكانت هذه التوقعات تساعد المزارعين في التخطيط للموسم الزراعي.

ومع الوقت، طوّر المزارعون أيضاً أساليب محلية إلى جانب هذه التقاليد الفلكية. ففي ولاية أندرا براديش، وُجدت ممارسة تُعرف باسم Tatta Sanketam، تقوم على وضع كوب فوق سلة مليئة بالحبوب بينما يحاول طفل موازنته. وكان الاتجاه الذي يسقط نحوه الكوب، مع قراءة مواقع الكواكب، يُفسَّر كمؤشر إلى طبيعة موسم الرياح الموسمية المقبلة.

ولم تكن السماء وحدها مصدر التوقعات. فقد تعلّم المزارعون مراقبة ما يحدث حول منازلهم وحقولهم. فحركة الماعز المتكررة بأذنيها، وصوت البوم طوال الليل، وتحرك اليرقات الحمراء المشعرة بسرعة نحو الملاجئ، كانت كلها تُعد إشارات إلى اقتراب المطر.

ويشير التقرير إلى أن العلماء وجدوا لاحقاً أن كثيراً من الحشرات تستطيع رصد تغيرات الرطوبة عبر قرون الاستشعار قبل أن يشعر بها الإنسان، ما قد يفسر لماذا بدت بعض هذه الملاحظات دقيقة أحياناً.

وكانت عودة النحل مبكراً إلى خلاياه، وإصلاح العناكب لشباكها بسرعة، من العلامات الأخرى التي كان المزارعون يربطونها بتغير الطقس. كما كان بقاء دخان الطهي المسائي قريباً من الأرض، بدلاً من ارتفاعه بسهولة، يُقرأ كدليل على زيادة الرطوبة في الهواء.

لكن المزارعين لم يكونوا يعتمدون عادة على إشارة واحدة فقط. كانوا يقارنون بين مؤشرات عدة قبل اتخاذ قرار الزراعة أو البذر، في تعامل حذر مع موسم لا يترك مجالاً كبيراً للخطأ.

وهكذا، قبل الأقمار الاصطناعية والرادارات، كان الطقس يُقرأ من حركة الطيور والحشرات والدخان والنجوم. قد لا تكون هذه الطرق بديلاً من الأرصاد الحديثة، لكنها تكشف كيف حوّلت المجتمعات الزراعية الخبرة اليومية إلى وسيلة للبقاء والتخطيط.
مواضيع ذات صلة
كيف تمارس الرياضة بأمان في الطقس الحار؟
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستنخفض... كيف سيكون الطقس يوم غدّ؟
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
يراقب جودة الهواء ومراحل القمر... 5 مزايا خفية في تطبيق الطقس على آيفون
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدان ستشهد أمطاراً غزيرة وأخرى موجات حارة... ماذا كشف الأب خنيصر عن الطقس في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 11:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الهندية

الظواهر

الهندي

الحمرا

الملا

الهند

الفلك

العلم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:37 | 2026-07-09
Lebanon24
23:50 | 2026-07-08
Lebanon24
23:50 | 2026-07-08
Lebanon24
22:56 | 2026-07-08
Lebanon24
16:04 | 2026-07-08
Lebanon24
14:04 | 2026-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24