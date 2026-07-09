"زفاف شقيقه" انتهى بمأساة.. عدوى قاتلة تودي بأميركي

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وبحسب مجلة People، كان أندرو واسيل، البالغ 39 عاماً من ولاية ، قد سافر إلى الهند في شباط للمشاركة كإشبين في زفاف شقيقه قرب مومباي.وقالت شقيقته إيريكا فينتون، عبر صفحة لجمع التبرعات على GoFundMe، إن أندرو أصيب في اليوم التالي للزفاف بمرض مفاجئ وخطير وصفته بأنه عدوى بكتيرية من نوع "strep"، قبل أن تتدهور حالته ويدخل في صدمة إنتانية.وبعد أسابيع من العلاج في الهند، اضطر الأطباء إلى بتر ساقيه تحت الركبتين في محاولة لإنقاذ حياته. وفي أواخر نيسان، عاد إلى بوسطن لاستكمال العلاج الطبي.وتوفي أندرو في مستشفى Brigham and Women’s Hospital في بوسطن في 19 حزيران، "بعد مرض قصير"، وفق نعيه، وكان محاطاً بأفراد عائلته عند وفاته.وقالت والدته سوزان واسيل إن العدوى وصلت إلى رئتيه، مشيرة إلى أن الفحوص أظهرت أيضاً آثاراً لنزلة برد عادية والإنفلونزا.وبقي أندرو أكثر من 6 أسابيع في وحدة العناية المركزة في الهند، حيث تلقى علاجاً مكثفاً، قبل أن تستقر حالته بما يسمح بنقله إلى .وجُمِع أكثر من 220 ألف دولار عبر حملة GoFundMe للمساعدة في تغطية تكاليف الإسعاف الجوي الذي أعاده إلى بلاده.وكان أندرو يعمل مديراً في شركة متاجر Stop & Shop منذ عام 2002. وتخرج من مدرسة Braintree High School عام 2005، ثم التحق لاحقاً بكلية Massasoit Community College.وذكر نعيه أنه كان يحب السفر، وقضاء الوقت مع أصدقائه، ومتابعة الرياضة، وزيارة المطاعم ومصانع الجعة المحلية.وقالت والدته إن الدعم الذي تلقته العائلة بعد مرضه المفاجئ كان مؤثراً، مضيفة: "لا نملك كلمات سوى الشكر من أعماق قلوبنا. كان وفياً ولطيفاً وكريماً، وكان أبناء شقيقاته وشقيقه يحبونه كثيراً".وأقيمت مراسم جنازته في 26 حزيران، فيما لم ترد عائلته فوراً على طلب تعليق People.