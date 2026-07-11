لماذا تضع الفنادق دفتراً وقلماً في كل غرفة؟

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وبحسب News18، يساعد الدفتر والقلم النزلاء على تدوين معلومات سريعة ومهمة، مثل كلمة مرور الـ"Wi-Fi"، رقم الغرفة، مواعيد الرحلات، أرقام الهواتف، مواعيد الاجتماعات أو الاتجاهات، بحيث تبقى التفاصيل الأساسية في متناول اليد.كما يستفيد منهما رجال الأعمال والمسافرون لأغراض العمل، إذ يمكن استخدامهما لتدوين ملاحظات الاجتماعات، إعداد قائمة مهام، كتابة تذكيرات خلال المكالمات، أو ترتيب الأفكار من دون الحاجة إلى جهاز إلكتروني.ويستخدم بعض النزلاء الدفتر أيضاً لترك رسائل قصيرة لأفراد العائلة أو رفاق السفر، أو للتواصل مع موظفي التنظيف أو مكتب الاستقبال، خصوصاً عندما لا يكون الشخص المعني موجوداً في الغرفة.ومن الاستخدامات الشائعة أيضاً تسجيل المصاريف خلال الإقامة. فكثير من المسافرين، خصوصاً في رحلات العمل، يدوّنون كلفة سيارات الأجرة، الوجبات، الإكراميات والمشتريات، ما يساعدهم لاحقاً في تنظيم الفواتير وطلبات التعويض.ويمكن للدفتر أن يكون أداة بسيطة لتخطيط الرحلة، من خلال كتابة الأماكن السياحية، أو أسماء المطاعم، أو قائمة التسوق، أو برنامج اليوم، ما يساعد النزيل على البقاء منظماً أثناء استكشاف .لكن الفائدة لا تقتصر على الضيوف فقط. فالفنادق تستفيد بدورها من هذه الأدوات، إذ غالباً ما تحمل الدفاتر والأقلام شعار الفندق وبياناته، ما يحولها إلى وسيلة تسويق هادئة قد يأخذها النزيل معه بعد المغادرة.في النهاية، يبدو الدفتر والقلم تفصيلاً عادياً داخل الغرفة، لكنه يجمع بين الخدمة العملية والتسويق الذكي، ويمنح النزيل أداة بسيطة قد يحتاجها في لحظة غير متوقعة.