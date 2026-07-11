تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

"لن يصلح الاعتذار شيئاً".. متورط بمقتل فتاة يواجه عائلتها

Lebanon 24
11-07-2026 | 16:27
A-
A+
لن يصلح الاعتذار شيئاً.. متورط بمقتل فتاة يواجه عائلتها
لن يصلح الاعتذار شيئاً.. متورط بمقتل فتاة يواجه عائلتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توجه أحد المتورطين في عملية سرقة فاشلة انتهت بمقتل فتاة تبلغ 15 عاماً بكلمات مباشرة إلى عائلة الضحية، خلال جلسة النطق بالحكم عليه، قبل أن يرفض القاضي طلبه الأخير.

وبحسب UNILAD، تحدّث توماس شتاين، البالغ 18 عاماً، خلال جلسة الحكم في 10 تموز، بعد إدانته في قضية مقتل كايلا رينكون-ميلر، إضافة إلى 3 تهم بمحاولة قتل.
Advertisement

وكانت كايلا قد قُتلت بالرصاص في 17 آذار 2024، عندما استهدفها كريستوفر هورن وشتاين بينما كانت تسير مع صديقاتها بعد مغادرة السينما.
Thomas Stein was convicted in the death of 15-year-old Kayla Rincon-Miller (Law and Crime)


ورغم أن شتاين نفى علمه المسبق بخطة السرقة، فإنه أقرّ بأنه كان في موقع الجريمة وقاد سيارة الهروب. وقال إنه لم يكن الشخص الذي أطلق النار، وإنه كان هناك فقط بهدف السرقة من السيارات.

وقال خلال الجلسة: "لم أكن أعلم أن سرقة ستحدث"، مضيفاً: "لكن ردة فعلي بالهروب لعبت في النهاية دوراً كبيراً في مساعدة المنفذين".

وأضاف: "أعرف أن ذلك لم يكن نيتي، لكن الحقيقة أن هذا لا يغير النتيجة. لا يغير حقيقة أن حياة أُزهقت وأن أبرياء تعرضوا لصدمة ستلازمهم إلى الأبد".

واعتذر شتاين من عائلة كايلا، ومن صديقتيها إيما رايت ولوان ديجاي، اللتين كانتا معها وقت الحادث.

وقال: "عندما أفكر في تلك الليلة، أحاول أن أفهم حجم الضرر والألم الذي تسببت به، لكنني لا أعتقد أنني أستطيع تقدير حجم الضرر أو فهم كل ما مر به الجميع".

وتابع: "في ذلك اليوم اتخذت قراراً فظيعاً. قرار الجلوس خلف المقود كان عملاً أنانياً بالكامل، وهو أمر أندم عليه وأخجل منه كل يوم".

وأضاف: "أندم لأنني تسببت بأذى لأشخاص أبرياء لم يستحقوا ما مروا به. وأندم على العبء الذي وضعته على عائلتي، التي وقفت دائماً إلى جانبي".

وختم: "أعرف أن الاعتذار لن يصلح ما حدث ولن يعيده إلى الوراء، لكن رغم ذلك أريد أن أعتذر عن أفعالي في تلك الليلة".

وفي النهاية، حكم قاضي مقاطعة لي، نيك تومبسون، على شتاين بالسجن المؤبد بتهمة القتل من الدرجة الأولى في قضية مقتل كايلا رينكون-ميلر.

وبحسب News Press، سمح القاضي بمراجعة الحكم بعد مرور 15 عاماً على بدء تنفيذه، في حال قررت المحكمة أن شتاين خضع لإعادة تأهيل. لكن حتى في هذه الحالة، سيبقى عليه تنفيذ عقوبة إضافية مدتها 45 عاماً بشكل متتالٍ على خلفية تهم السطو المسلح.
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي: لن ندفع لإيران شيئاً من أموالنا تحت أي ظرف من الظروف
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل طفلة وإصابة عائلتها بانفجار لغم من مخلفات الحرب في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في جنوب لبنان... العثور على فتاة تائهة قرب مركز لـ"اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا ووزير خارجيتها: نتوقع اعتذارا من إسرائيل بشأن معاملة نشطاء "أسطول الصمود"
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستوفر هو

مقاطعة لي

تومبسون

لي بال

كريستو

شتاين

تموز

ميلر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2026-07-11
Lebanon24
15:39 | 2026-07-11
Lebanon24
15:14 | 2026-07-11
Lebanon24
13:48 | 2026-07-11
Lebanon24
13:11 | 2026-07-11
Lebanon24
10:34 | 2026-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24