مشهد مرعب.. رجل ينجو بأعجوبة بعد سقوطه في شلالات نياجرا (فيديو)

وثّق مقطع فيديو لحظة خطيرة لرجل كان يسبح قرب ، قبل أن تجرفه قوة التيارات المائية ليسقط من شلالات هورسشو، أحد أشهر أجزاء المعلم الطبيعي الواقع على الحدود بين والولايات المتحدة.

وفقد الرجل السيطرة بسبب قوة المياه، ليسقط من ارتفاع نحو 52 مترًا، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من العثور عليه أسفل الشلالات ونقله إلى المستشفى، حيث تبيّن أنه يعاني من إصابات خطيرة.

وأكدت السلطات أن نجاته تُعد حالة نادرة، نظراً لشدة التيارات المائية وارتفاع الشلال، ما يجعل المنطقة من أخطر المواقع بالنسبة لمن يقتربون من الأماكن المحظورة.

وتُعد شلالات هورسشو من أبرز الوجهات السياحية في أميركا الشمالية، لكنها تشهد تحذيرات متكررة بسبب مخاطر الاقتراب من الحواف أو تجاوز مناطق السلامة.

وجددت الجهات المعنية دعوتها للزوار إلى الالتزام بإرشادات السلامة وعدم دخول المناطق المحظورة، محذّرة من أن مخالفة التعليمات قد تؤدي إلى حوادث مميتة.







Advertisement

#AlMinuto⏱️ | 🇨🇦🇺🇲 | Un hombre fue captado en video mientras nadaba en las cataratas del Niágara, antes de ser arrastrado por la corriente y caer por las Horseshoe Falls, uno de los principales atractivos naturales ubicados entre Canadá y Estados Unidos.



De acuerdo con los… pic.twitter.com/6jhZKXH08i