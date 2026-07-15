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من داخل السجن.. زعيم عصابة يدير عمليات ابتزاز وهجمات عبر "واتساب"

Lebanon 24
15-07-2026 | 15:03
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من داخل السجن.. زعيم عصابة يدير عمليات ابتزاز وهجمات عبر واتساب
من داخل السجن.. زعيم عصابة يدير عمليات ابتزاز وهجمات عبر واتساب photos 0
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كشفت السلطات الإيطالية تفاصيل شبكة إجرامية بثّت الرعب في مدينة باليرمو، بعدما تبيّن أن زعيمها واصل إدارة نشاطاتها من داخل السجن عبر تطبيق "واتساب"، مستخدمًا الهاتف لتوجيه الأوامر وتنسيق الهجمات.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن سالفاتوري فيرغا (35 عامًا)، المسجون بتهمة الاتجار بالمخدرات، تمكن من مواصلة نشاطه بعد تهريب هاتف محمول إليه، ليحوّل مجموعة على "واتساب" إلى مركز قيادة يدير من خلاله أفراد عصابته.

وأظهرت التحقيقات أن فيرغا زوّد عناصره، وهم مجموعة من الشبان الناشطين في حي "زونا إسبانسيوني نورد"، بأسلحة من طراز كلاشنيكوف AK-47، وأمرهم بابتزاز أصحاب المتاجر والشركات ومطالبتهم بدفع نحو 5 آلاف يورو تحت ذريعة "أموال الحماية".

واستخدمت العصابة أساليب ترهيب عنيفة، بينها إرسال رأس خروف مقطوع إلى مالك سلسلة محطات وقود، إضافة إلى إطلاق النار على منشآت وإحراق سيارات تابعة لشركة لتأجير السيارات قرب مطار المدينة، بهدف الضغط على أصحابها لدفع الأموال.

وكشفت الرسائل والتسجيلات التي ضبطها المحققون أن فيرغا كان يصدر تعليمات مباشرة لعناصره، بينها عبارة: "احرقوا كل شيء"، فيما كان أفراد الشبكة يهددون ضحاياهم بالقول: "أنتم تعرفون ما حدث للآخرين".

ولم يُستخدم الهاتف المهرب فقط في عمليات الابتزاز، بل أيضًا لإدارة تجارة المخدرات وتوسيع نفوذ العصابة في المنطقة.

وساهم أحد أفراد الشبكة، الذي تحول إلى شاهد بعد توقيفه، في كشف تفاصيل عمل التنظيم، مؤكدًا أن فيرغا كان يركز على فرض هيبة العصابة أكثر من جمع الأموال، وأن عناصره كانوا مستعدين لمواجهة أي طرف للحفاظ على سمعتها.

وتشير التحقيقات إلى أن نشاط المجموعة كان يجري في منطقة تخضع تقليديًا لنفوذ إحدى عائلات المافيا الصقلية، فيما يواصل المحققون البحث لمعرفة ما إذا كان فيرغا يتعاون معها أو يسعى للحصول على اعترافها.

وانكشفت خيوط الشبكة بعد توقيف أحد أفرادها، حيث عثرت الشرطة في هاتفه على مجموعة "واتساب" التي كانت تستقبل التعليمات الصادرة من داخل السجن.

ويرى المحققون أن القضية تعكس تحولًا في أساليب العصابات الحديثة، التي باتت تعتمد على التكنولوجيا ووسائل التواصل لإدارة عملياتها وإظهار نفوذها، بدلًا من أساليب السرية التقليدية التي طبعت عمل المافيا لعقود.

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