حادث مأساوي في البحيرة.. غرق شقيقين إثر سقوط مركبة في الترعة

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا، اليوم الأربعاء، إثر سقوط مركبة ثلاثية العجلات في ترعة ري "مياه مشروع ناصر" بدائرة مركز شرطة في .

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وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثماني الطفلين البالغين من العمر 10 و12 عامًا، ونقلهما إلى تحت تصرف ، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مركز أبو المطامير، حيث شارك المئات في تشييع الطفلين إلى مثواهما الأخير، وسط أجواء من الأسى خيّمت على المنطقة.

وكانت قد تلقت بلاغًا بسقوط مركبة ثلاثية العجلات في ترعة "مشروع ناصر" أثناء وجود الطفلين برفقة أفراد من أسرتهما، لتنتقل فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المكان، وتبدأ عمليات البحث وانتشال الجثمانين.