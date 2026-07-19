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منوعات

رائحة كريهة تكشف مأساة.. جثة شاب وشقيقته المشلولة عالقة بجانبه 3 أيام!

Lebanon 24
19-07-2026 | 12:14
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رائحة كريهة تكشف مأساة.. جثة شاب وشقيقته المشلولة عالقة بجانبه 3 أيام!
رائحة كريهة تكشف مأساة.. جثة شاب وشقيقته المشلولة عالقة بجانبه 3 أيام! photos 0
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عثرت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة القاهرة على جثة شاب داخل شقته بعد وفاته منذ نحو ثلاثة أيام، فيما وُجدت شقيقته المصابة بشلل كامل إلى جانبه في حالة إعياء شديد، وذلك بعد بلاغ من الجيران بسبب انبعاث رائحة كريهة من داخل المسكن في منطقة القاهرة الجديدة.

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وبحسب المعلومات، تلقّت الشرطة بلاغًا من سكان أحد المجمعات السكنية يفيد بوجود رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى المكان، حيث اضطرت إلى كسر الباب للدخول.

وعثرت العناصر الأمنية على جثمان شاب عشريني في حالة تحلل متقدمة، وتبيّن من المعاينات الأولية أن الوفاة وقعت قبل أيام نتيجة أسباب طبيعية.

كما عُثر داخل الشقة على شقيقة المتوفى وهي في حالة إعياء شديد، وتبيّن أنها مصابة بشلل كامل، ما منعها من الحركة أو طلب المساعدة من الجيران خلال الأيام الماضية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشابة بقيت داخل الشقة لمدة ثلاثة أيام إلى جانب جثمان شقيقها، قبل أن يتم اكتشاف الواقعة إثر بلاغ السكان.

وأخطرت الأجهزة الأمنية النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإعداد تقرير طبي يحدد أسباب الوفاة وتوقيتها، فيما نُقلت شقيقته إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، بينما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.

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