أمام عائلته وأهالي القرية... تمساح ضخم يقتل طفلاً عمره 12 عاماً (فيديو)

لقي طفل هندي يبلغ 12 عاماً مصرعه إثر هجوم مباغت من تمساح ضخم في نهر "غاجرا" بمقاطعة "بهرائيتش" في ولاية أوتار برادش، وسط صدمة سكان المنطقة الذين فشلوا في إنقاذه.





وبحسب السلطات المحلية، كان الطفل " سينغ" يساعد عمه في زراعة بأحد الحقول القريبة، قبل أن يتوجه إلى لغسل يديه وقدميه، حيث باغته التمساح وسحبه بسرعة إلى داخل المياه.

وعلى الفور، أطلق عمه نداءات استغاثة، فتجمع القرويون وحاولوا إجبار التمساح على ترك الطفل عبر رشقِه بالحجارة والأخشاب، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بعدما تمكن الزاحف من سحب الصبي إلى الأعماق.

وبعد عمليات بحث استمرت نحو خمس ساعات باستخدام أعمدة الخيزران، عثر الأهالي على جثمان الطفل، الذي تبين تعرضه لإصابات وقضمات خطيرة.

وأكدت الشرطة إحالة الجثمان إلى التشريح الطبي، فيما انتشرت مقاطع توثق الحادثة عبر .

وكان سونيل، تلميذ الصف السادس، الأخ الوحيد لثلاث شقيقات، بعدما فقد والدَيه قبل سنوات.







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UP : Crocodile mauls 12-year-old boy to death in Bahraich.



The deceased has been identified as Sunil Singh, an orphan who lived with his uncle and aunt along with his younger brother and two sisters.



Sunil had accompanied his uncle to the fields near the riverbank when the… pic.twitter.com/WIvNuya64c