تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

أمام عائلته وأهالي القرية... تمساح ضخم يقتل طفلاً عمره 12 عاماً (فيديو)

Lebanon 24
19-07-2026 | 14:34
A-
A+
أمام عائلته وأهالي القرية... تمساح ضخم يقتل طفلاً عمره 12 عاماً (فيديو)
أمام عائلته وأهالي القرية... تمساح ضخم يقتل طفلاً عمره 12 عاماً (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لقي طفل هندي يبلغ 12 عاماً مصرعه إثر هجوم مباغت من تمساح ضخم في نهر "غاجرا" بمقاطعة "بهرائيتش" في ولاية أوتار برادش، وسط صدمة سكان المنطقة الذين فشلوا في إنقاذه.

وبحسب السلطات المحلية، كان الطفل "سونيل سينغ" يساعد عمه في زراعة الأرز بأحد الحقول القريبة، قبل أن يتوجه إلى ضفة النهر لغسل يديه وقدميه، حيث باغته التمساح وسحبه بسرعة إلى داخل المياه.

وعلى الفور، أطلق عمه نداءات استغاثة، فتجمع القرويون وحاولوا إجبار التمساح على ترك الطفل عبر رشقِه بالحجارة والأخشاب، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بعدما تمكن الزاحف من سحب الصبي إلى الأعماق.

وبعد عمليات بحث استمرت نحو خمس ساعات باستخدام أعمدة الخيزران، عثر الأهالي على جثمان الطفل، الذي تبين تعرضه لإصابات وقضمات خطيرة.

وأكدت الشرطة إحالة الجثمان إلى التشريح الطبي، فيما انتشرت مقاطع توثق الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان سونيل، تلميذ الصف السادس، الأخ الوحيد لثلاث شقيقات، بعدما فقد والدَيه قبل سنوات.


Advertisement

UP : Crocodile mauls 12-year-old boy to death in Bahraich.

The deceased has been identified as Sunil Singh, an orphan who lived with his uncle and aunt along with his younger brother and two sisters.

Sunil had accompanied his uncle to the fields near the riverbank when the… pic.twitter.com/WIvNuya64c

مواضيع ذات صلة
رصد تمساح في قرية مصرية يعيد الجدل حول انتشار الزواحف
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل طفلة وإصابة عائلتها بانفجار لغم من مخلفات الحرب في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: القلق والاكتئاب شائعان بين أهالي الأطفال في المستشفيات
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: مقتل وإصابة 11 طفلا في لبنان كل 24 ساعة من الأسبوع الماضي
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

ضفة النهر

الحجار

الأرز

سونيل

براد

الطف

حجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
22:48 | 2026-07-19
Lebanon24
16:03 | 2026-07-19
Lebanon24
12:14 | 2026-07-19
Lebanon24
10:06 | 2026-07-19
Lebanon24
09:41 | 2026-07-19
Lebanon24
08:42 | 2026-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24