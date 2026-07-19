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حُكم عليه بـ5 سنوات سجنًا... طبيب بيطري يواجه تهمة غير مألوفة

Lebanon 24
19-07-2026 | 16:03
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حُكم عليه بـ5 سنوات سجنًا... طبيب بيطري يواجه تهمة غير مألوفة
حُكم عليه بـ5 سنوات سجنًا... طبيب بيطري يواجه تهمة غير مألوفة photos 0
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أودعت محكمة جنايات مستأنف أمن الدولة، المنعقدة في مجمع محاكم مدينة بدر بالقاهرة، حيثيات حكمها بتأييد حكم أول درجة القاضي بمعاقبة الطبيب البيطري "بسام ياسر" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد إدانته في قضية تتعلق بارتكاب "جريمة" في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

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وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهم اعتاد، خلال الفترة الممتدة من آب 2024 وحتى تاريخ القبض عليه في 27 كانون الأول من العام نفسه، نشر محتوى من شأنه إثارة الخوف والهلع بين مرضى القلب، خصوصًا الأشخاص المقبلين على إجراء عمليات تركيب الدعامات.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم استخدم حسابًا عبر تطبيق "تيك توك" يحمل اسم "العميل رقم صفر"، وبث من خلاله رسائل تحريضية توعد فيها من يخالفون أفكاره بإلحاق الأذى بهم طبيًا.

وأضافت المحكمة أن المتهم نشر مقطعًا مصورًا تضمن تهديدات للمرضى الذين يخضعون لجراحات القلب، زاعمًا إمكانية تعرضهم للأذى على يد أشخاص يتبنون أفكاره داخل القطاع الطبي أثناء عمليات تركيب الدعامات.

واعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال تسببت في نشر حالة من الرعب والذعر بين المواطنين، لا سيما المرضى، لافتة إلى أن المقطع انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 
 
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