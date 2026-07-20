اكتشاف قرد أفريقي جديد في الكونغو

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النوع الجديد يحمل الاسم العلمي Colobus congoensis، ويُعرف محلياً باسم "ليكويلي"، وهو الاسم الذي يوصي الباحثون باعتماده كاسم شائع له.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة PLOS One في 15 ، فإن "ليكويلي" قرد نادر وغامض، لا يعرفه حتى كثير من السكان الذين يعيشون ضمن نطاق وجوده. وهو قرد صغير أسود اللون، يعيش فوق الأشجار، وتحيط بفمه وأنفه بقع مميزة بلون برتقالي مائل إلى الكريمي.وتستند عملية تعريفه كنوع مستقل إلى 3 أدلة رئيسية: صفاته الجسدية، وتحليله الجيني، وأصواته.وقالت جوليا أرنسون، الباحثة في قسم الأنثروبولوجيا ومعهد الدراسات الحيوية في جامعة Yale والمشاركة في الدراسة، إن الفريق فحص عدة مجموعات من البيانات، وكلها قادت إلى النتيجة نفسها: "ليكويلي" نوع مستقل من قرود Colobus لم يكن معروفاً من قبل.وشددت على أن اكتشاف نوع جديد من الرئيسيات أمر نادر للغاية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمجموعات لم تكن معروفة سابقاً للعلم.ويبرز هذا الاكتشاف أهمية حماية التنوع البيولوجي الغني في حديقة لومامي الوطنية، وهي محمية تمتد على مساحة 8874 كيلومتراً مربعاً وتُعرف بوجود أنواع نادرة ومستوطنة.ومن عام 2018 إلى 2022، سجل الباحثون 114 مشاهدة لهذا القرد ضمن نطاق يقارب 1700 كيلومتر مربع داخل حديقة لومامي والمنطقة العازلة المحيطة بها، في مرتفعات تقع بين 3 روافد لنهر الكونغو: تشوابا، لومامي، ولوالابا.