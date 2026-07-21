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متفرقات

قرب متحف أثري.. رجل يُشتبه بمعاناته من اضطرابات نفسية يطعن سائحين (فيديو)

Lebanon 24
21-07-2026 | 05:09
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قرب متحف أثري.. رجل يُشتبه بمعاناته من اضطرابات نفسية يطعن سائحين (فيديو)
قرب متحف أثري.. رجل يُشتبه بمعاناته من اضطرابات نفسية يطعن سائحين (فيديو) photos 0
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أعلنت الشرطة اليونانية أن رجلاً طعن سائحين اثنين وأصابهما بجروح، صباح الثلاثاء، قرب موقع الأكروبوليس الأثري في العاصمة أثينا، أحد أبرز الوجهات السياحية في البلاد.

وأوضحت أن المهاجم استخدم سكينًا للاعتداء على رجل وامرأة من أصول يونانية ويحملان الجنسية الأميركية، بالقرب من مدخل متحف الأكروبوليس عند سفح التلة.

وأصيبت المرأة بجروح طفيفة في ساقها، بينما تعرض الرجل لإصابة أكثر خطورة في ذراعه، قبل أن تنقلهما سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وأوقفت السلطات المشتبه به، الذي رجّحت الشرطة أنه يعاني من اضطرابات نفسية، فيما لا تزال هويته غير معروفة.

⭕ Οι δύο τουρίστες βρίσκονται εκτός κινδύνου

📌 Άνδρας -ηλικίας 60 ετών- που κρατούσε μαχαίρι επιτέθηκε εντελώς απρόκλητα και τραυμάτισε τους δύο διερχόμενους τουρίστες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, 53 και 48 ετών αντίστοιχα. Η γυναίκα μαχαιρώθηκε στον μηρό, ενώ ο άνδρας -που… pic.twitter.com/gCxLZUA8KQ

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