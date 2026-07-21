فيضانات تجتاح أفغانستان.. عشرات القتلى والمصابين وأكثر من 100 مفقود (فيديو)

أعلنت لمواجهة في مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت مدينة بارون، عاصمة ولاية نورستان.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الحصيلة أولية، مشيرة إلى استمرار فرق الإنقاذ في عمليات البحث داخل .

وأضافت أن الأرقام النهائية للضحايا ستُعلن بعد استكمال عمليات المسح والتقييم، لافتة إلى أن الحصيلة قد ترتفع، فيما تسببت الفيضانات بخسائر مادية ومالية كبيرة.







Advertisement

The moment when a devastating landslide and flash flood swept through Parun, Nuristan Province, Afghanistan, yesterday.



The National Disaster Management Agency reports 23 dead, 80 injured, and nearly 100 missing as search and rescue operations continue. pic.twitter.com/ptqDSXVI5b