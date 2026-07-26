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حظّ كبير.. كاد يسدّد ديناً بورقة يانصيب فربح هذا الرقم الكبير

Lebanon 24
26-07-2026 | 03:36
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حظّ كبير.. كاد يسدّد ديناً بورقة يانصيب فربح هذا الرقم الكبير
حظّ كبير.. كاد يسدّد ديناً بورقة يانصيب فربح هذا الرقم الكبير photos 0
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كاد رجل من ولاية ماريلاند الأميركية أن يمنح صديقه بطاقة يانصيب رابحة بقيمة 50 ألف دولار، بدلاً من تسديد دين صغير لا يتجاوز 40 دولاراً، قبل أن تتدخل زوجته في اللحظة الأخيرة.

وبحسب People، اشترى جون هاميلتون جونيور، وهو من مدينة كامبرلاند، بطاقة خدش بقيمة 50 دولاراً من متجر في منطقة قريبة تُدعى كريسابتاون، في 3 تموز. وبعد شرائها، طواها ووضعها في جيبه الخلفي ونسي أمرها.
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وفي اليوم التالي، صادف هاميلتون صديقاً كان يدين له بـ40 دولاراً. ولأنه لم يكن يحمل المال، تذكر البطاقة غير المخدوشة في جيبه، فعرض أن يعطيها له بدلاً من المبلغ.

وقال هاميلتون، وهو من قدامى المحاربين في سلاح الجو، إنه قال لصديقه: "قد يكون فيها شيء".

لكن زوجته تدخلت قبل أن تتم الصفقة. وقال: "وضعت يدها بيننا واعترضت العملية"، مضيفاً أنه عندها قرر أن يخدش البطاقة ليرى إن كانت رابحة فعلاً.

جلس هاميلتون في سيارته وبدأ بخدش جزء من البطاقة، قبل أن يلاحظ بسرعة أنه ربما فاز بجائزة. لكنه لم يكن متأكداً مما يراه، فعاد إلى المتجر الذي اشترى منه البطاقة وطلب من الموظفة أن تفحصها.

وقال إنه أراها البطاقة وسألها إن كانت حقيقية، فأجابته بأن الأمر يبدو كذلك، ونصحته بخدش بقية البطاقة.

ومع ظهور مبالغ رابحة إضافية، أدرك هاميلتون أن الجائزة كبيرة. وبعد مسح البطاقة في المتجر، تأكد أنها رابحة بقيمة 50 ألف دولار.

وقال عند تسلمه الجائزة في مقر يانصيب ماريلاند في 21 تموز: "كنت مذهولاً".

وكانت واحدة من أولى المكالمات التي أجراها بعد الفوز مع زوجته، لأنه يعرف أن الجائزة كانت ستذهب إلى شخص آخر لولا تدخلها في اللحظة المناسبة.

ويخطط هاميلتون لاستخدام المال لسداد جزء من قرض منزله، واصطحاب أطفاله الثلاثة الصغار في رحلة بحرية إلى ديزني.

ووفق يانصيب ماريلاند، جاءت البطاقة الرابحة من لعبة الخدش $5,000,000 LUXE، التي أُطلقت في شباط. وحتى 22 تموز، كان لا يزال هناك جائزتان كبريان بقيمة 5 ملايين دولار، إلى جانب جوائز كبيرة أخرى لم تُربح بعد.
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