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توأمان تخرجا معاً.. ويدخلان المجال نفسه بالمعدل ذاته!

Lebanon 24
26-07-2026 | 04:30
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توأمان تخرجا معاً.. ويدخلان المجال نفسه بالمعدل ذاته!
توأمان تخرجا معاً.. ويدخلان المجال نفسه بالمعدل ذاته! photos 0
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صعد الشقيقان التوأمان أدريان وآينسلي دوندو، البالغان 22 عاماً، إلى منصة التخرج معاً في جامعة Keele في إنكلترا، بعدما أنهيا المسار الجامعي نفسه، في الاختصاص نفسه، وبالطموح المهني نفسه.
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وبحسب People، اختار الشقيقان، وهما من مدينة برادفورد، دراسة العلوم الطبية الحيوية معاً، بعدما أمضيا 4 سنوات جنباً إلى جنب في الجامعة. والآن، يستعدان لبدء تدريبين في مدينة ميلتون كينز، بهدف بناء مسيرة مهنية كعالمين في مجال الطب الحيوي.

وُلد الشقيقان بفارق دقيقة واحدة فقط، ويقولان إن اختيار التخصص نفسه كان قراراً طبيعياً، لأنهما أحبا العلوم منذ سنوات الدراسة.
Adrian and Ainsley Dondo


وقال آينسلي إن الأمر لم يكن نتيجة تأثير أحدهما في الآخر، بل لأنهما كانا يتشاركان الاهتمامات والطموحات نفسها، ما قادهما تلقائياً إلى الدرجة الجامعية ذاتها.

أما اختيارهما جامعة Keele، فكان مرتبطاً بسمعة الجامعة في مجال العلوم الطبية الحيوية، وبقناعتهما بأن البقاء معاً سيساعدهما على النجاح.

وقال أدريان لـBBC إن الفكرة من البداية كانت أن يستمرا معاً، موضحاً أن الانتقال من حياة المدرسة إلى الجامعة كان خطوة كبيرة، وأن الانفصال لم يكن منطقياً بالنسبة إليهما بعدما اعتادا الاعتماد على بعضهما.

وكان وجود كل واحد منهما إلى جانب الآخر مصدر دعم دائم خلال الامتحانات والواجبات. وقال أدريان إن الدراسة معاً جعلت التجربة أقل رهبة، لأن كل واحد كان يجد من يراجع معه، ويناقش الأفكار، ويدفعه للبقاء على المسار الصحيح عندما يفقد الحماسة.

ولم يخلُ الأمر من منافسة ودية. فقد كان الشقيقان يراهنان أحياناً على العلامات، كأن يشتري أحدهما وجبة من "ماكدونالدز" إذا حصل الآخر على درجة أعلى.

وقال آينسلي إن هذه التفاصيل الصغيرة كانت تمنح الدراسة طابعاً تنافسياً ممتعاً. وأضاف أدريان أن المنافسة لم تكن سلبية، بل كانت طريقة خفيفة لدفع كل منهما إلى بذل جهد أكبر.

ولم يقتصر التشابه بينهما على الدراسة. فقد عاشا في غرفتين متجاورتين في السكن الجامعي، وانضما معاً إلى فريق كرة السلة في الجامعة.

كما ساعد قربهما من بعضهما في تجاوز ظروف صعبة خلال السنوات الجامعية. فعندما مر آينسلي بظروف شخصية أثرت على دراسته، كان أدريان إلى جانبه ليدعمه ويشجعه على الاستمرار.

ويقول الشقيقان إن الناس غالباً ما يتفاجأون بمدى تشابه رحلتهما الجامعية، وهما أيضاً يشعران بالدهشة عند النظر إلى الخلف.

وقال آينسلي إن رؤية مساريهما وهما يتشابهان إلى هذا الحد تبدو أمراً مذهلاً.
Adrian and Ainsley Dondo


أما أدريان، فوصف لحظة التخرج إلى جانب شقيقه بأنها لحظة فخر، وقال إن سماع اسمه وهو يسير على المنصة كان شعوراً رائعاً، لكن معرفة أن شقيقه كان خلفه مباشرة جعل اللحظة أكثر خصوصية.

وسيواصل التوأمان رحلتهما معاً خلال فترة التدريب المقبلة، لكنهما يعرفان أن لحظة الافتراق المهني ستأتي يوماً ما.

وقال آينسلي لـBBC: "المرة الوحيدة التي سنفترق فيها ستكون عندما نبدأ عملاً فعلياً".
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