وفاة مروّعة لطفل داخل مخيم كشفي!

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وبحسب People، وقع الحادث الخميس 23 في Owasippe Scout Reservation، وهو مخيم تابع لمنظمة Scouting America، المعروفة سابقاً باسم Boy Scouts of America.ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها ABC 7 وWGN-TV، عن مكتب شريف مقاطعة موسكيغون أن الطفل كان يمشي على مسار في الغابة داخل المخيم، عندما سقطت عليه الشجرة في بلدة Blue Lake.وأُبلغت السلطات بالحادث بعد الخامسة مساءً بقليل بالتوقيت المحلي. ووصل إلى المكان عناصر من مكتب الشريف ورجال إطفاء من Blue Lake Fire Department.ولم تعلن السلطات اسم الطفل، لكنه من منطقة River Forest في ولاية إيلينوي، وهي ضاحية قرب شيكاغو، وفق التقارير المحلية.ولم يُصب أي في الحادث.ووصف رئيس الإطفاء في Blue Lake Township جو كنوب ما حدث بأنه "مأساة" و"قضاء وقدر"، قائلاً إن الطفل كان يسير على المسار عندما سقطت الشجرة، وإنه كان في المكان نفسه الذي وقعت فيه.وأضاف أن الحادث ترك أثراً كبيراً في مجتمع المخيمات والكشافة، مشيراً إلى أن قادة كشفيين كثيرين تواصلوا معه بعد الواقعة، لأنهم يدركون حجم تأثير حادث كهذا على العائلة والمشاركين والعاملين في المخيم.وقال مصدر قريب من الحادث لـWGN-TV إن عائلة الطفل ليست مستعدة للتعليق حالياً، وتطلب احترام خصوصيتها.وفي بيان لـPeople، قالت منظمة Scouting America إنها "مفجوعة" بوفاة الطفل، وإنها تتعاون بالكامل مع السلطات التي تحقق في الحادث.وجاء في البيان: "نقدم أعمق التعازي والصلوات لعائلة الكشاف وأصدقائه وزملائه وقادته في هذا الوقت الصعب جداً".وأضافت المنظمة أن سلامة ورفاه كل شاب في برامجها تبقى أولوية قصوى، مؤكدة أنها تقدم الدعم للمتضررين، بمن فيهم عائلة الطفل، ومجموعته الكشفية، وطاقم المخيم، وأعضاء مجتمع المخيم.وقالت المنظمة إنها لن تشارك تفاصيل إضافية احتراماً للعائلة وبسبب استمرار التحقيق.ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.