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قذائف تاريخية تشعل الجدل في مطار أميركي

Lebanon 24
29-07-2026 | 00:13
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قذائف تاريخية تشعل الجدل في مطار أميركي
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اعتاد عناصر إدارة أمن النقل الأميركية TSA العثور على أشياء غريبة داخل حقائب المسافرين، لكن ما عُثر عليه في مطار Gulf Shores International Airport في ولاية ألاباما بدا أقرب إلى قطعة من متحف تاريخي.
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فخلال فحص روتيني للحقائب، اكتشف عناصر الأمن 5 قذائف مدفعية تاريخية ملفوفة بمناديل ورقية داخل حقيبة مسافر مسجلة.

وبحسب بيان صادر عن TSA، لاحظ الضابط جاستن دوبري أجساماً مريبة على جهاز الأشعة. وفي البداية، خشي أن تكون مواد متفجرة.

وقال دوبري إن أول ما فكر فيه هو أنه لا يرى صاعقاً، وأنه بحاجة إلى طلب المساعدة سريعاً، مضيفاً أنه لم يكن قادراً على رؤية الجسم كاملاً، لكنه خاف من احتمال أن يكون يحمل متفجراً حياً.

ووفق TSA، احتوت الحقيبة على 5 قذائف مدفعية بأحجام مختلفة، أكبرها بحجم ثمرة الغريب فروت تقريباً، وأصغرها يزيد قطره قليلاً على بوصة واحدة.

وبعد اتباع الإجراءات المعتمدة، أبلغ عناصر الأمن المشرفين وخبراء المتفجرات ومكتب شريف مقاطعة Baldwin. وتبين لاحقاً أن القذائف خاملة، أي لا تحتوي على مواد متفجرة.

لكن رغم ذلك، صُنفت على أنها ذخائر مدفعية محظورة، ولا يمكن نقلها على متن رحلة تجارية.

وأثار إعلان TSA عن الواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل. وسخر بعض المستخدمين من محاولة نقل القذائف في حقيبة سفر، فيما علّق آخرون بطريقة ساخرة بأن "الهوايات أصبحت ممنوعة"، بينما رأى البعض أن الأمر لا يستحق كل هذا الضجيج ما دامت القذائف غير فعالة.

وكشف التحقيق أن القطع التاريخية أُخذت من Fort Morgan، وهو حصن تاريخي اكتمل بناؤه عام 1834، ولعب دوراً مهماً خلال الحرب الأهلية الأميركية.

وقال الكابتن ناثان لاسك، من مكتب شريف مقاطعة Baldwin، لـCNN إن قاصراً من خارج الولاية هو من أخذ القذائف. كما أشارت السلطات إلى أن المسافر لم يكن على علم، على ما يبدو، بأن هذه القطع التاريخية أُزيلت من الموقع.

وأعاد مكتب الشريف القذائف بأمان إلى Fort Morgan، فيما تواصل لجنة ألاباما التاريخية التحقيق في الحادثة.

وتحوّلت الواقعة إلى واحدة من أغرب اكتشافات المطارات هذا الصيف: قذائف من الماضي داخل حقيبة سفر حديثة، تسببت بإنذار أمني قبل أن تعود إلى مكانها التاريخي. (news18)
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