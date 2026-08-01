"كأنها طلقة نارية".. امرأة تروي لحظة لدغة أفعى سامة

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وبحسب People نقلاً عن محطة WMBF، تعرضت ري لوسون للدغة في يدها بينما كانت على الشرفة الخلفية لمنزلها في ميرتل بيتش، بعدما كانت الأفعى مختبئة بين نباتات الياسمين.ووصفت لوسون لحظة اللدغة بأنها إحساس حاد يشبه "الإصابة بطلق ناري".وسارعت المرأة إلى مركز رعاية عاجلة، ثم إلى أقرب غرفة طوارئ، لكن أياً منهما لم يكن يملك مضاد السم الذي تحتاج إليه. وبعد ذلك، نُقلت إلى مستشفى ثالث، حيث حصلت أخيراً على العلاج.وقالت لوسون إن الأمر استغرق ساعات قبل حصولها على مضاد السم، واصفة التجربة بأنها كانت "مرعبة"، لأنها أمضت الوقت وهي تفكر في احتمال فقدان يدها أو أحد أصابعها.وأضافت لوسون، وهي عازفة باس في فرقة محلية تُدعى The Goofy Footers، أنها شعرت بالذعر الكامل عند التفكير في احتمال أن تخسر إصبعاً أو يدها.وتنتشر أفاعي Copperhead في أجزاء واسعة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بما في ذلك كارولاينا الشمالية والجنوبية، كما توجد غرباً حتى تكساس، وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.وتعيش هذه الأفاعي عادة في الغابات والمناطق الصخرية والمستنقعات وقرب المياه. ويتراوح لونها بين البني الفاتح والنحاسي، كما تحمل على أجسامها نقوشاً تشبه شكل الماس.وتوضح CDC أن الحصول على مضاد السم بأسرع وقت ممكن بعد اللدغة يساعد الأطراف على التعافي بشكل أسرع، ويقلل خطر تعرضها لإعاقة لاحقة.وتشير الوكالة إلى أن هذه الأفاعي لا تكون عدوانية عادة، لكنها قد تتجمد في مكانها إذا شعرت بالخوف، وتهاجم إذا أحست بأنها مهددة.وتصف لجنة موارد الحياة البرية في كارولاينا الشمالية أفعى Copperhead بأنها أكثر الأفاعي السامة شيوعاً وانتشاراً في الولاية.وجاءت هذه الحادثة بعد أسابيع من رصد لاعب جوشوا كيميش، قائد منتخب ، أفعى من النوع نفسه أثناء وجوده في وينستون سالم بولاية كارولاينا الشمالية، حيث كان المنتخب يقيم معسكره التدريبي لكأس العالم.وتعيد القصة التذكير بأهمية الحذر في الحدائق والشرفات والمناطق المزروعة، خصوصاً في الولايات التي تنتشر فيها الأفاعي السامة، لأن اللدغة قد تتحول خلال دقائق إلى حالة طارئة تحتاج إلى علاج متخصص.