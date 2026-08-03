خلال ساعات الليل... فوجئ بتمساح يبلغ طوله نحو سبعة أقدام داخل حمام منزله (فيديو)

استيقظت عائلة في ولاية غوجارات على مشهد مرعب، بعدما عثرت على تمساح يبلغ طوله نحو سبعة أقدام داخل حمام منزلها خلال ساعات الليل.

وذكر موقع "إنديان توداي" أن صاحب المنزل استيقظ على نباح الكلاب خارج المنزل، وعندما توجّه إلى الحمام لمعرفة السبب، فوجئ بوجود التمساح، فسارعت العائلة إلى إبلاغ .

وحضر فريق إنقاذ إلى المكان، وتمكن بعد نحو ساعة من السيطرة على التمساح وإخراجه بأمان، قبل نقله وإطلاقه في بركة قريبة.

وأوضح مسؤولو إدارة الغابات أن ظهور التماسيح في المناطق السكنية يزداد خلال موسم الأمطار، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في البرك والمسطحات المائية، ما يدفعها إلى مغادرة موائلها الطبيعية بحثًا عن الغذاء أو هربًا من الفيضانات.

ودعت السلطات السكان إلى عدم الاقتراب من التماسيح عند مشاهدتها، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا للتعامل معها.





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#Vadodara #Gujarat



Rising water levels in the Vishwamitri River forced crocodiles out of river & into residential areas. A giant crocodile was spotted at night in Dumad village near Vadodara, causing panic among locals. Rescue teams safely captured the reptile.@NewIndianXpress pic.twitter.com/QX0Xbbk0Kr