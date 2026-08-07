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منوعات

خرجت إلى موعد غرامي ولم تعد.. هذا ما حصل مع هذه المرأة

Lebanon 24
07-08-2026 | 01:00
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خرجت إلى موعد غرامي ولم تعد.. هذا ما حصل مع هذه المرأة
خرجت إلى موعد غرامي ولم تعد.. هذا ما حصل مع هذه المرأة photos 0
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أكدت السلطات الأميركية وفاة يولان ميلر، البالغة 38 عاماً، بعد تحديد هوية رفات بشرية عُثر عليها في منطقة برية نائية بولاية أريزونا، بعد نحو أربعة أعوام من اختفائها.
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يولان رينيه ميلر


وقال مكتب شرطة مقاطعة كوكونينو إن الرفات التي اكتُشفت في تشرين الأول 2025 داخل "منطقة الجبل السري" تعود إلى ميلر، مؤكداً أن التحقيق في ملابسات وفاتها لا يزال مستمراً.

وشوهدت ميلر للمرة الأخيرة في منزلها بمدينة سيدونا في 19 حزيران 2022، عندما أبلغت زميلتها في السكن بأنها متجهة إلى مدينة جيروم لحضور اجتماع.

وأفادت زميلتها لاحقاً بأنها رجحت أن تكون ميلر ذاهبة إلى موعد غرامي، بعدما غادرت المنزل على عجل مستخدمة سيارة من نوع "فورد إسكيب".

وأثارت مغادرتها القلق بعدما تغيبت عن عملها وموعد طبي كان مقرراً لها، من دون أن تتواصل مع عائلتها أو أصدقائها. كما ذكرت أسرتها أنها كانت من ذوي اضطراب طيف التوحد.

وبعد أيام من اختفائها، عُثر على سيارتها متروكة على طريق ناءٍ داخل منطقة حرجية قرب موقع "هونانكي" التراثي، لكن عمليات البحث التي أجرتها عائلتها والسلطات لم تؤدِ حينها إلى العثور عليها.

وفي خريف 2023، أقامت الأسرة نصباً تذكارياً لميلر قرب المكان الذي وُجدت فيه السيارة، بعدما تضاءلت آمال العثور عليها على قيد الحياة.

وقالت عمتها كاثرين رويبول إن العثور على الرفات منح العائلة بعض الراحة، رغم احتمال عدم معرفة السبب الدقيق للوفاة.

ولم تكشف السلطات أي تفاصيل إضافية عن القضية، داعية كل من يملك معلومات إلى التواصل مع مكتب شرطة مقاطعة كوكونينو. (people)
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