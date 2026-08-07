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متفرقات

أثناء أداء عمله.. مصرع مسؤول بطريقة مروعة

Lebanon 24
07-08-2026 | 05:13
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أثناء أداء عمله.. مصرع مسؤول بطريقة مروعة
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لقي رئيس الوحدة المحلية بقرية ناهيا في مصر، نور الدين محمد، مصرعه أثناء مشاركته في تنفيذ حملة لإزالة أحد الهياكل المخالفة.

ووقع الحادث بعدما سقط عليه هيكل معدني (جمالون) خلال إشرافه ميدانيًا على تنفيذ قرار الإزالة ضمن حملة نُفذت ليلًا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وسارعت فرق الإسعاف إلى نقله للمستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وعقب الحادث، انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى الموقع، وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابساته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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