من السوشيال ميديا إلى الجامعة.. الإنفلونسر يدخل عالم الشهادات

تشير تقارير إعلامية إلى أن جامعات أميركية بدأت في إدخال صناعة المحتوى إلى برامجها الأكاديمية، في ظل النمو المتسارع لاقتصاد صناع المحتوى وارتفاع الإقبال على المهن المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي. وتأتي في مقدمة هذه المؤسسات، بعدما أطلقت برنامج بكالوريوس متخصصاً في صناعة المحتوى.

وبحسب تقارير أخرى، لا يقتصر الاتجاه على ، إذ تقدم جامعات أميركية عدة مقررات وبرامج متخصصة في صناعة المحتوى، فيما بدأت مؤسسات تعليمية أخرى طرح تخصصات مرتبطة بهذا المجال، ما يعكس تحول صناعة المحتوى من نشاط رقمي إلى مسار مهني وأكاديمي متزايد الحضور.