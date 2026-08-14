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منوعات

من السوشيال ميديا إلى الجامعة.. الإنفلونسر يدخل عالم الشهادات

Lebanon 24
14-08-2026 | 14:00
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من السوشيال ميديا إلى الجامعة.. الإنفلونسر يدخل عالم الشهادات
من السوشيال ميديا إلى الجامعة.. الإنفلونسر يدخل عالم الشهادات photos 0
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تشير تقارير إعلامية إلى أن جامعات أميركية بدأت في إدخال صناعة المحتوى إلى برامجها الأكاديمية، في ظل النمو المتسارع لاقتصاد صناع المحتوى وارتفاع الإقبال على المهن المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي. وتأتي جامعة ولاية أريزونا في مقدمة هذه المؤسسات، بعدما أطلقت برنامج بكالوريوس متخصصاً في صناعة المحتوى.

وبحسب تقارير أخرى، لا يقتصر الاتجاه على أريزونا، إذ تقدم جامعات أميركية عدة مقررات وبرامج متخصصة في صناعة المحتوى، فيما بدأت مؤسسات تعليمية أخرى طرح تخصصات مرتبطة بهذا المجال، ما يعكس تحول صناعة المحتوى من نشاط رقمي إلى مسار مهني وأكاديمي متزايد الحضور.

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