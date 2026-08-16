تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

زوجته السابقة تريد تعويضات.. سيناتور أميركية سابقة تعترف بعلاقة مع حارسها

Lebanon 24
16-08-2026 | 01:51
A-
A+
زوجته السابقة تريد تعويضات.. سيناتور أميركية سابقة تعترف بعلاقة مع حارسها
زوجته السابقة تريد تعويضات.. سيناتور أميركية سابقة تعترف بعلاقة مع حارسها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت السيناتور السابقة عن ولاية أريزونا، كيرستن سينيما، تفاصيل علاقتها مع حارسها الشخصي السابق ماثيو أمل، وذلك ضمن دعوى قضائية رفعتها زوجته السابقة هيذر أمل، متهمة إياها بالتسبب في انهيار زواج استمر 14 عاماً.
Advertisement

وبحسب "People"، جاءت إفادة سينيما خلال جلسة استجواب قضائية في 31 تموز، بعد أشهر من إقرارها في ملف سابق بوجود علاقة مع ماثيو، ضمن طلب قدمته لرفض الدعوى المرفوعة ضدها.

وتستند هيذر أمل في دعواها إلى قانون في ولاية كارولاينا الشمالية يُعرف بقانون "إفساد العلاقة الزوجية"، وتطالب بتعويضات تتجاوز 75 ألف دولار، مدعية أن سينيما تعمدت إغواء زوجها السابق.

ولم تنكر سينيما حصول العلاقة، لكنها قالت إن الدعوى لا يجب أن تُطبق عليها بموجب قانون كارولاينا الشمالية، لأن العلاقة لم تحدث داخل الولاية.

وخلال الإفادة، قالت سينيما إن العلاقة بدأت عام 2024 خلال إقامة في منزل مستأجر في نابا بولاية كاليفورنيا، ثم استمرت لاحقاً في نيويورك وواشنطن وأسبن وفينيكس، وفق ملفات المحكمة.

وأقرت سينيما بأنها كانت تعلم أن ماثيو متزوج ولديه 3 أطفال خلال تلك الفترة. كما سُئلت عن رسائل نصية أرسلتها إليه، بينها رسالة قالت فيها إنها تشتاق إليه، وعندما سُئلت إن كانت تفهم سبب قلق زوجة من قراءة رسالة كهذه لزوجها، أجابت: "نعم".

في المقابل، وصفت هيذر زوجها السابق في إفادتها بأنه "كاذب ومتلاعب"، كما أظهرت رسائل أنها كانت تتهم سينيما بأنها مستعدة لتفكيك عائلة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع للنظر في الأدلة في 19 آب، فيما تسعى سينيما إلى إسقاط الدعوى أو الحد من نطاقها، مؤكدة أن القضية لا تنطبق عليها قانونياً في كارولاينا الشمالية.
مواضيع ذات صلة
ارسلان: ما حصل بالأمس مع وزير الدفاع الوطني سابقةٌ دستورية خطيرة
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: الحكومة ليست مع هدنة جديدة تعيد إنتاج التجارب السابقة
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثل التجاري الأميركي: أعتقد أن كندا تريد نهجا أكثر تصالحا في العلاقات مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خبر انفصالها عن زوجها.. هذا ما نشرته ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24

كاليفورنيا

نيويورك

أريزونا

الشمالي

السينا

واشنطن

فينيكس

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2026-08-16
Lebanon24
08:00 | 2026-08-16
Lebanon24
07:19 | 2026-08-16
Lebanon24
05:46 | 2026-08-16
Lebanon24
04:52 | 2026-08-16
Lebanon24
04:31 | 2026-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24