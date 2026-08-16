زوجته السابقة تريد تعويضات.. سيناتور أميركية سابقة تعترف بعلاقة مع حارسها

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وبحسب "People"، جاءت إفادة سينيما خلال جلسة استجواب قضائية في 31 ، بعد أشهر من إقرارها في ملف سابق بوجود علاقة مع ماثيو، ضمن طلب قدمته لرفض الدعوى المرفوعة ضدها.وتستند هيذر أمل في دعواها إلى قانون في ولاية كارولاينا الشمالية يُعرف بقانون "إفساد العلاقة الزوجية"، وتطالب بتعويضات تتجاوز 75 ألف دولار، مدعية أن سينيما تعمدت إغواء زوجها السابق.ولم تنكر سينيما حصول العلاقة، لكنها قالت إن الدعوى لا يجب أن تُطبق عليها بموجب قانون كارولاينا الشمالية، لأن العلاقة لم تحدث داخل الولاية.وخلال الإفادة، قالت سينيما إن العلاقة بدأت عام 2024 خلال إقامة في منزل مستأجر في نابا بولاية ، ثم استمرت لاحقاً في وواشنطن وأسبن وفينيكس، وفق ملفات المحكمة.وأقرت سينيما بأنها كانت تعلم أن ماثيو متزوج ولديه 3 أطفال خلال تلك الفترة. كما سُئلت عن رسائل نصية أرسلتها إليه، بينها رسالة قالت فيها إنها تشتاق إليه، وعندما سُئلت إن كانت تفهم سبب قلق زوجة من قراءة رسالة كهذه لزوجها، أجابت: "نعم".في المقابل، وصفت هيذر زوجها السابق في إفادتها بأنه "كاذب ومتلاعب"، كما أظهرت رسائل أنها كانت تتهم سينيما بأنها مستعدة لتفكيك عائلة.ومن المقرر عقد جلسة استماع للنظر في الأدلة في 19 آب، فيما تسعى سينيما إلى إسقاط الدعوى أو الحد من نطاقها، مؤكدة أن القضية لا تنطبق عليها قانونياً في كارولاينا الشمالية.