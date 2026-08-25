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متفرقات

على ارتفاع 35 ألف قدم.. عروسان يتزوجان ومفاجأة غير متوقعة في فستان العروس

Lebanon 24
25-08-2026 | 16:16
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على ارتفاع 35 ألف قدم.. عروسان يتزوجان ومفاجأة غير متوقعة في فستان العروس
على ارتفاع 35 ألف قدم.. عروسان يتزوجان ومفاجأة غير متوقعة في فستان العروس photos 0
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تحوّلت رحلة جوية متجهة إلى لاس فيغاس إلى حفل زفاف استثنائي، على ارتفاع 35 ألف قدم.

وانتهى المطاف بشاب وخطيبته، كانا في طريقهما جواً إلى لاس فيغاس، إلى عقد قرانهما على ارتفاع 35 ألف قدم، بعد أن حوّل طاقم رحلة تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز" (Southwest Airlines) الرحلة إلى حفل زفاف. 
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وكانت سارة أرويو مونتالفو وشريكها يخططان للزواج بعيداً عن الأنظار في لاس فيغاس، إلا أن طاقم الضيافة علم بالأمر وقرر تنظيم مراسم الزفاف أثناء التحليق في الجو، حسبما ذكرت مونتالفو في منشور لها على فيسبوك.

وأقيم حفل الزفاف في 13 آب أمام 178 راكباً، حيث تولى قائد الطائرة- الذي يحمل أيضاً ترخيصاً لإجراء مراسم الزواج- مهمة إتمام عقد القران، وفقاً لما ورد في نص المنشور.

كما أعدّ طاقم الطائرة ملابس الزفاف والإكسسوارات باستخدام أغراض متوفرة على متن الطائرة.

وذكرت مونتالفو في منشورها أن المضيفين صنعوا طرحةً وفستان زفاف من ورق المرحاض للعروس "مونتالفو"، بينما أُعدت باقة الزهور الخاصة بها باستخدام أعواد تحريك القهوة الخاصة بشركة "ساوث ويست".

وكتبت مونتالفو: "لم يكن من الممكن أن تتضافر الظروف بشكلٍ أروع من ذلك"، مشيرةً إلى أنها كانت المرة الأولى التي يسافر فيها الزوجان على متن خطوط "ساوث ويست" الجوية.

وشكرت العروس طاقم الطائرة لتحويله ما كان يُفترض أن يكون زواجاً سرياً وبسيطاً إلى احتفالٍ غير متوقع.
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