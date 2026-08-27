قتل حبيبته بـ14 رصاصة ودهسها بسيارتها

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وبحسب "People"، صدر الحكم على كارسون-داودي، البالغ 31 عاماً، الأربعاء 26 آب، بعد 4 أشهر من إقراره بالذنب في تهم مرتبطة بقتل ستارمايكل تاكر، البالغة 30 عاماً، في كانون الثاني 2025.وشملت التهم المطاردة الإلكترونية، والعنف الأسري بين ولايات، والقتل باستخدام سلاح ناري، وحيازة سلاح من قبل شخص مدان سابقاً بجناية.وقال الادعاء الأميركي إن كارسون-داودي، وهو من سكان "Mobile" في ألاباما، بدأ علاقة مع تاكر، التي كانت تقيم في "Pensacola" بفلوريدا، في تشرين الأول 2024. وخلال العلاقة، استخدم الهواتف والإنترنت وخدمة نقل ركاب لمضايقتها وترهيبها.وبعد شهرين، زارت تاكر عائلتها في ، واندلعت بينهما سلسلة متصاعدة من الخلافات عبر الرسائل النصية. وعندما عادت إلى فلوريدا في 1 كانون الثاني 2025، حاولت إنهاء العلاقة معه عبر رسالة.لكن كارسون-داودي طلب سيارة "Uber" من منزله في ألاباما إلى منزلها في فلوريدا، على مسافة نحو 60 ميلاً، وكان يحمل مسدساً ومخزناً إضافياً محشواً، رغم أنه ممنوع قانونياً من حيازة السلاح بسبب إدانة سابقة.وعند وصوله إلى "Pensacola"، دخل منزل تاكر من دون إذنها وانتظر عودتها. وفي مساء 2 كانون الثاني، وعندما غادرت شقتها، تبعها وأطلق النار عليها في ظهرها داخل ، فسقطت أرضاً.وقال الادعاء إنه اقترب منها بعد ذلك وأطلق النار عليها من مسافة قريبة مرات إضافية، قبل أن يدخل سيارتها ويدهس جسدها 3 مرات. وتوفيت تاكر متأثرة بإصابتها.وفرّ كارسون-داودي من المكان، قبل أن تعثر عليه السلطات داخل سيارة الضحية في "Spanish Fort" بألاباما، وبحوزته السلاح المستخدم.وقال المدعي الأميركي جون هيكين إن عائلة الضحية وأصدقاءها حُرموا من وجودها بسبب "أفعال منحطة" ارتكبها رجل عنيف، مؤكداً أن الحكم المؤبد يضمن بقاءه خلف القضبان بقية حياته.