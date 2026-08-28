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منوعات

بعد 12 عاماً من اختفائها.. كلبة تعود إلى صاحبتها في مشهد مؤثر

Lebanon 24
28-08-2026 | 11:52
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بعد 12 عاماً من اختفائها.. كلبة تعود إلى صاحبتها في مشهد مؤثر
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استعادت امرأة في ولاية إيلينوي كلبتها الصغيرة من نوع "Chihuahua"، بعدما ظلت مفقودة لنحو 12 عاماً، في قصة وصفتها ملاجئ الحيوانات بأنها نادرة ومؤثرة.

وبحسب "People"، اختفت الكلبة "Flor" من صاحبتها فانيسا أنتونينو عندما كانت الأخيرة تعيش ظروفاً صعبة، متنقلة بين السيارة وأماكن مؤقتة. وكانت تترك كلبتها داخل السيارة أثناء العمل لأنها لم تكن تملك مكاناً آمناً آخر، ولم تكن تريد التخلي عنها.
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A woman holding a small dog surrounded by four children standing indoors


وتقول تانيا أوهانيان، مديرة قسم الكلاب في مأوى "Evanston Animal Shelter"، إن أنتونينو عادت ذات يوم إلى سيارتها لتجد الكلبة قد اختفت. وترجح الجهات التي ساعدت في لمّ الشمل أن "Flor" ربما سُرقت، لا أنها ضاعت فقط، لأن العثور على كلب مفقود عادةً كان سيقود إلى إعلان من السلطات المختصة.

وعلى مدى السنوات التالية، لم تتوقف أنتونينو عن التفكير في كلبتها، وكانت تأمل أن تكون في رعاية شخص ما، فيما خافت لاحقاً من أن تكون قد ماتت بسبب التقدم في السن.

لكن المفاجأة جاءت بعد نحو 12 عاماً، عندما عُثر على "Flor" على جانب طريق في ولاية إنديانا بعد عاصفة شديدة. ونقلها متطوع إلى مأوى "Griffith Indiana Animal Control & Shelter"، حيث عمل المتطوعون مع منظمة "Microchip Hunters" على تتبع بيانات الشريحة الإلكترونية المزروعة فيها، رغم أن المعلومات كانت قديمة.
A small dog being held by a person indoors


وعندما تلقت أنتونينو الاتصال، لم تصدق في البداية. وقالت إنها لم تسمع اسم "Flor" منذ سنوات، قبل أن تدرك أن كلبتها لا تزال على قيد الحياة.

وتعاون المأوى في إنديانا مع مأوى "Evanston" في إيلينوي لإعادة الكلبة إلى صاحبتها. وبعد يوم واحد، تطوع أحد العاملين لقطع الطريق وجلب "Flor" إلى أنتونينو.

وقالت أنتونينو إنها انهارت بالبكاء عند رؤية كلبتها، مضيفة: "عادت إليّ. عاد جزء من قلبي". وأضافت أن أبناءها، الذين كانوا يعرفون قصة الكلبة، فرحوا بعودتها وقالوا: "أختنا عادت إلى المنزل".
Two people indoors one holding a small dog


وتبلغ "Flor" الآن نحو 16 عاماً، وهو ما يجعل عودتها بعد 12 عاماً أمراً استثنائياً. وقالت إحدى المتطوعات إن العثور على حيوان أليف في هذا العمر وإعادته إلى مالكه الأصلي بعد كل هذه السنوات أمر نادر جداً.

أما أوهانيان، فاختصرت القصة بالقول إن "كل الظروف اجتمعت في اللحظة المناسبة"، لتعود الكلبة أخيراً إلى العائلة التي لم تنسها.
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