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بمواصفات استثنائية.. صقر أبيض يباع بمبلغ خيالي في أبوظبي

Lebanon 24
31-08-2026 | 06:27
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بمواصفات استثنائية.. صقر أبيض يباع بمبلغ خيالي في أبوظبي
بمواصفات استثنائية.. صقر أبيض يباع بمبلغ خيالي في أبوظبي photos 0
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سجّل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية رقماً قياسياً جديداً، بعد بيع صقر أبيض من نوع فرخ "قرموشة بيور ألترا وايت" مقابل 1.5 مليون درهم إماراتي، أي ما يزيد على 400 ألف دولار، ليصبح الأغلى في مزادات النسخة الحالية من المعرض.

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ويعود الصقر إلى مزرعة "مارك موقلتش" في الولايات المتحدة، ويتميز بلونه الأبيض النقي وندرته ومواصفاته الجسدية والجمالية اللافتة. ويبلغ وزنه كيلوغراماً واحداً، فيما يصل طوله وعرضه إلى 16.5 بوصة، أي نحو 42 سنتيمتراً.

ويُعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من أبرز الفعاليات المتخصصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقام دورته الحالية في مركز أدنيك أبوظبي للمعارض من 28 آب حتى 6 سبتمبر، تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.

كما يتزامن المعرض مع فعاليات مرتبطة بالصقور، بينها منتدى "يوم الصقر" الدولي المقرر عقده في 1 أيلول ضمن المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث يناقش حماية الطيور النادرة والتقنيات الحديثة لدراستها وإعادة تأهيل الصقور والحبارى.

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