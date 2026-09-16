تهاوت وسقطت مباشرة على الهواء.. قتلى بتحطم مروحية في أميركا (فيديو)

تحطمت مروحية بالقرب من موقع حادث حافلة في لوس أنجلوس
بالولايات المتحدة في مشهد بث مباشرة على الهواء.
فقد أعلنت إدارة الإطفاء
في لوس أنجلوس سقوط الهليكوبتر في المدينة، مؤكدة وفاة ثلاثة أشخاص في مكان الحادث.
وأضافت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي
أن الهيئة الوطنية
لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادي ستتوليان التحقيق في الحادث.
من جهته
، قال الكابتن براندن سيلفرمان، المتحدث باسم إدارة الإطفاء خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس الثلاثاء، إن شخصاً واحداً على الأقل من القتلى كان خارج المروحية في موقف السيارات
. وأضاف: "نحاول تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المروحية".
كما أوضح سيلفرمان أن المروحية سقطت في موقف للسيارات، واصطدمت ببعض المركبات المتوقفة أو سقطت بجوارها، وفق "أسوشييتد برس".
وأكد أن الهليكوبتر "دُمِّرت بشكل شبه كامل"، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ ستضطر إلى تفقد الحطام لتحديد عدد الضحايا الذين كانوا على متنها.
بينما انتشرت مشاهد التقطتها المروحية بينما كانت تحلق في الهواء لموقع الحادث، قبل أن تتهاوى. كما أظهرت لقطات أخرى النيران والدخان يتصاعدان من الموقع.
في حين أفيد بأن المروحية التي كانت تغطي تداعيات الحادث، تابعة لشبكة "أن بي سي
" الأميركية.
وقبل دقائق فقط من وقوع الحادث، كانت الصحفية إليانا مورينو تبث تقريراً مباشراً من على متن المروحية.
هذا وسيتولى كل من المجلس الوطني
لسلامة النقل (NTSB)، وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) التحقيق في الحادث.