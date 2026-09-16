تهاوت وسقطت مباشرة على الهواء.. قتلى بتحطم مروحية في أميركا (فيديو)

تحطمت مروحية بالقرب من موقع حادث حافلة في بالولايات المتحدة في مشهد بث مباشرة على الهواء.



فقد أعلنت في لوس أنجلوس سقوط الهليكوبتر في المدينة، مؤكدة وفاة ثلاثة أشخاص في مكان الحادث.

وأضافت في منشور على أن لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادي ستتوليان التحقيق في الحادث.

، قال الكابتن براندن سيلفرمان، المتحدث باسم إدارة الإطفاء خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس الثلاثاء، إن شخصاً واحداً على الأقل من القتلى كان خارج المروحية في . وأضاف: "نحاول تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المروحية".كما أوضح سيلفرمان أن المروحية سقطت في موقف للسيارات، واصطدمت ببعض المركبات المتوقفة أو سقطت بجوارها، وفق "أسوشييتد برس".وأكد أن الهليكوبتر "دُمِّرت بشكل شبه كامل"، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ ستضطر إلى تفقد الحطام لتحديد عدد الضحايا الذين كانوا على متنها.بينما انتشرت مشاهد التقطتها المروحية بينما كانت تحلق في الهواء لموقع الحادث، قبل أن تتهاوى. كما أظهرت لقطات أخرى النيران والدخان يتصاعدان من الموقع.في حين أفيد بأن المروحية التي كانت تغطي تداعيات الحادث، تابعة لشبكة " " الأميركية.وقبل دقائق فقط من وقوع الحادث، كانت الصحفية إليانا مورينو تبث تقريراً مباشراً من على متن المروحية.هذا وسيتولى كل من لسلامة النقل (NTSB)، وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) التحقيق في الحادث.