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برجك اليوم

Lebanon 24
21-09-2026 | 23:00
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الحمل
قد تبدأ يومك بطاقة عالية ورغبة في إنجاز أكثر من مهمة في وقت واحد، لكن ترتيب الأولويات سيكون مهماً حتى لا يتشتت تركيزك. مهنياً، قد تحصل على فرصة لإثبات قدراتك أو لطرح فكرة جديدة أمام المسؤولين.
الثور
يبدو اليوم مناسباً للتعامل مع الأمور العملية بهدوء، خاصة إذا كانت لديك مسؤوليات تراكمت خلال الفترة الماضية. قد تجد حلاً لمشكلة كانت تشغل بالك منذ فترة.
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الجوزاء
يحمل اليوم حركة واتصالات متعددة، وقد تجد نفسك أمام أكثر من نقاش أو مهمة في الوقت نفسه. حاول التركيز على التفاصيل، خصوصاً إذا كنت تتعامل مع أوراق أو اتفاق مهم.
السرطان
قد تميل إلى الهدوء والابتعاد عن الضغوط، لكن بعض المسؤوليات لن تسمح لك بتأجيلها أكثر. مهنياً، حاول التعامل مع الملاحظات بطريقة إيجابية واستفد منها لتطوير أدائك.
الأسد
يوم مناسب لإظهار مهاراتك وقدرتك على التعامل مع المواقف الصعبة. قد تحصل على دعم من شخص مؤثر أو تجد فرصة تساعدك على التقدم في مجال عملك.
العذراء
قد تجد نفسك منشغلاً بالتفاصيل أكثر من المعتاد، وهذا قد يساعدك على اكتشاف خطأ صغير قبل أن يتحول إلى مشكلة. مهنياً، حاول ألا تحمل نفسك مسؤوليات تفوق قدرتك.
الميزان
قد يكون اليوم مناسباً لإعادة ترتيب بعض خططك المهنية والشخصية. لا تتردد في طلب المساعدة إذا شعرت بأنك بحاجة إلى رأي آخر قبل اتخاذ قرار مهم.
العقرب
قد تشعر بأن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى الحسم، لكن لا تتسرع في اتخاذ قرار قبل أن تتأكد من جميع التفاصيل. في العمل، قد تكتشف أن الصبر الذي بذلته خلال الفترة الماضية بدأ يؤتي ثماره.
القوس
يحمل اليوم رغبة في التغيير والخروج من الروتين. قد تفكر في بدء مشروع جديد أو تعلم مهارة تساعدك على تحسين وضعك المهني.
الجدي
قد تكون أمام مسؤولية جديدة تحتاج إلى التعامل معها بجدية، لكن خبرتك ستساعدك على تجاوزها. مهنياً، لا تتردد في الدفاع عن أفكارك عندما تكون واثقاً من صحتها.
الدلو
يوم يحمل أفكاراً جديدة ورغبة في تغيير بعض التفاصيل في حياتك. قد تحصل على فرصة للتواصل مع أشخاص يمكن أن يفتحوا أمامك أبواباً مهنية مختلفة.
الحوت
قد تحتاج إلى الابتعاد قليلاً عن الضغوط حتى تتمكن من رؤية الأمور بصورة أوضح. مهنياً، حاول إنهاء المهام المؤجلة قبل البدء في مشاريع جديدة.
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22/09/2026 12:17:48 Lebanon 24 Lebanon 24

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