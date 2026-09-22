السجن المشدد لصاحبة حضانة.. هذا ما فعلته

تستمر التحقيقات في ولاية الأميركية مع جينيفر آن غاريت، مالكة حضانة، بعد توجيه اتهامات رسمية لها بإجبار طفلة تبلغ من العمر عامين على "عَضّ" أخرى داخل الحضانة، في حادثة أثارت موجة عارمة من الاستنكار الشديد.ووفقاً لصحيفة "ذا صن" كانت السلطات قد ألقت القبض على غاريت عقب مراجعة الشرطة لمقاطع فيديو توثق الحادثة التي وقعت في 26 آب الماضي داخل الحضانة الواقعة .

وأظهرت التسجيلات تفاصيل صادمة لقيام غاريت بـ "التلاعب الجسدي" بطفلتين تبلغان من العمر عامين؛ حيث أمسكت بذراع إحدى الطفلتين وثبّتتها بقوة لمنعها من الابتعاد، بينما وضعت يدها الأخرى على الجزء الخلفي من رأس الطفلة الثانية ودفعته إلى الأسفل باتجاه ذراع الطفلة الأولى لإجبارها على عضها.وبحسب الإفادة الخطية الخاصة بقرار الاعتقال، فإن غاريت استمرت في إمساك ذراع الطفلة الأولى حتى تم العَض بالفعل بين المعصم والمرفق.وعقب انتهاء الواقعة، ظهرت الطفلة التي قامت بالعَض متأثرة وممسكة برأسها كما لو كانت منزعجة مما أُجبرت عليه، بينما قامت غاريت بسحب الطفلة الأخرى بسرعة واقتادتها إلى من منطقة الألعاب في الحضانة.وتواجه غاريت حالياً تهمة ارتكاب جناية من الدرجة الثالثة تتعلق بـ"إلحاق إصابة بطفل"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها في حال إدانتها إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. (إرم نيوز)