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منوعات

تسلل واختبأ.. استخراج ثعبان ضخم من سقف منزل طوله 4.8 متر (فيديو)

Lebanon 24
23-09-2026 | 02:30
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تسلل واختبأ.. استخراج ثعبان ضخم من سقف منزل طوله 4.8 متر (فيديو)
تسلل واختبأ.. استخراج ثعبان ضخم من سقف منزل طوله 4.8 متر (فيديو) photos 0
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اختار ثعبان عملاق بطول 4.8 متر ووزن 66 كيلوغرامًا مكانًا غير متوقع للاختباء، بعدما تسلل إلى سقف منزل في جنوب تايلاند ما دفع السكان إلى طلب مساعدة فرق الإنقاذ.

وبعد نحو ساعتين من المحاولات الشاقة، تمكَّن فريق الإنقاذ من إخراج الثعبان الضخم، في عملية كادت تتسبب بسقوط جزء من سقف المنزل.

وعثر السكان على الثعبان الشبكي داخل فراغ ضيق أعلى سقف منزل في مقاطعة كرابي، يوم 9 أيلول الجاري، قبل أن يستدعوا فريقًا متخصصًا للتعامل معه.
 
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ووصل صائد الثعابين بانغ تشا برفقة زملائه، حيث اضطروا إلى إحداث فتحة في السقف الخشبي للوصول إلى الحيوان. وأظهر مقطع مصور بانغ تشا وهو يقف على سلم ويحاول سحب الثعبان من ذيله باستخدام عصا، قبل أن يمسك بجسمه مباشرة.

لكن الثعبان قاوم بشدة وتمسك بعوارض السقف؛ ما جعل عملية إخراجه أشبه بمعركة حقيقية. وفي إحدى المحاولات، انهار جزء من الخشب، وسقط المنقذ على السلم، لكنه واصل الإمساك بالثعبان ولم يتركه.

وبعد محاولات متكررة، تمكّن الفريق أخيرًا من سحب الثعبان إلى أرضية المنزل، قبل أن يخرجه عدة أشخاص من الغرفة.



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