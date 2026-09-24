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مخبأ غير اعتيادي.. العثور على ثروة داخل جدار إليكم القصة

Lebanon 24
24-09-2026 | 01:55
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مخبأ غير اعتيادي.. العثور على ثروة داخل جدار إليكم القصة
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تمكنت عملية أمنية ضد الجريمة المنظمة قرب مدينة نابولي الإيطالية من الكشف عن مخبأ غير اعتيادي للأموال، بعدما عثر عناصر من قوات الكارابينييري على ملايين اليوروهات داخل جدار في أحد المنازل، بحسب ما أورد موقع يورونيوز.
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وأظهرت لقطات نشرتها الشرطة الإيطالية عناصر أمن يستخدمون المطارق لاختراق الجدار، قبل العثور على مئات الرزم من الأوراق النقدية مخبأة داخله، في منزل بمدينة كايڤانو الواقعة قرب نابولي. 

وبلغت قيمة الأموال التي صادرتها السلطات نحو 3.2 مليون يورو، خلال عملية استهدفت أشخاصاً يُشتبه في ارتباطهم بتنظيم إجرامي محلي.

وأصدر مدعون متخصصون في مكافحة المافيا أوامر باعتقال 34 شخصاً، على خلفية شبهات تتعلق بالاتجار بالمخدرات والابتزاز وحيازة الأسلحة وارتكاب جرائم أخرى.

وقالت قوات الكارابينييري إن الموقوفين يُشتبه في ارتباطهم بمؤامرة مسلحة على نمط تنظيمات كامورا الإجرامية، يقودها ما يُعرف بعشيرة أنجيلينو. (إرم نيوز)



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