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ما هي "أسعد وجهة سياحية" في العالم؟

Lebanon 24
25-09-2026 | 23:00
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تصدرت العاصمة البرتغالية لشبونة قائمة "أسعد الوجهات السياحية في العالم"، بعد تحليل شمل 47 وجهة دولية استناداً إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالرفاه وجودة تجربة المسافرين.
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وجاء التصنيف ضمن مؤشر "Holiday Happiness Index" الصادر عن منصة "BookRetreats"، والذي اعتمد على معايير تشمل ساعات سطوع الشمس، والطعام الصحي، وجودة النوم، وممارسة الرياضة، والقرب من الطبيعة، وسهولة التنقل سيراً على الأقدام، فضلاً عن المساحات الخضراء.

وسجلت لشبونة أداءً لافتاً في عدد من هذه المؤشرات، إذ تضم نحو 49 متراً مربعاً من المساحات الخضراء لكل ساكن، كما تستفيد من موقعها القريب من الساحل وإمكان الوصول إلى شواطئ مثل كاشكايش وكوستا دا كاباريكا في أقل من ساعة بوسائل النقل العام.

وتحظى العاصمة البرتغالية أيضاً بنحو 2828 ساعة من أشعة الشمس سنوياً، فيما أظهر التصنيف أن قرابة 10% من مطاعمها تندرج ضمن فئة المطاعم الصحية، وهي ثاني أعلى نسبة بين الوجهات التي شملها المؤشر.

وحلت العاصمة الفنلندية هلسنكي في المركز الثاني بفضل طبيعتها ومساحاتها الخضراء وهدوئها وسهولة التنقل فيها، بينما جاءت مدينة أورلاندو الأميركية ثالثة.

وضمت المراكز التالية، من الرابع حتى العاشر، كلاً من أثينا وإدنبره ومدريد وفيينا وبودابست وأوسلو وفيلنيوس، لتستحوذ المدن الأوروبية على 9 مراكز ضمن قائمة العشر الأوائل، باستثناء أورلاندو الأميركية.
 
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