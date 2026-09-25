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برجك اليوم

Lebanon 24
25-09-2026 | 23:00
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 الحمل
قد تبدأ يومك بطاقة عالية ورغبة في إنجاز أكثر من مهمة في الوقت نفسه، لكن الأفضل أن تمنح الأولوية للأمور الأكثر أهمية. مهنياً، قد تجد نفسك أمام فكرة جديدة تستحق الدراسة بدلاً من اتخاذ قرار سريع.
الثور
يميل الثور إلى البحث عن الهدوء والاستقرار، وقد يجد في هذا اليوم فرصة لترتيب بعض التفاصيل التي كانت تسبب له التوتر. مالياً، من الأفضل تجنب المصروفات غير الضرورية والتفكير في الخطوات المقبلة بهدوء.
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الجوزاء
يبدو الجوزاء أكثر نشاطاً على المستوى الاجتماعي، وقد يحمل اليوم لقاءً أو محادثة تفتح أمامه باباً جديداً. مهنياً، يمكن أن يستفيد من قدرته على التواصل والتفاوض في الوصول إلى نتيجة مرضية.
السرطان
قد يشعر السرطان بحاجة إلى قضاء وقت أكثر مع نفسه بعيداً عن الضوضاء. وهو يوم مناسب لإعادة ترتيب الأولويات والتخلص من بعض الأمور التي استنزفت طاقته.
الأسد
يحظى الأسد بحضور لافت اليوم، وقد يجد نفسه محط اهتمام في محيطه. مهنياً، قد يحصل على إشادة أو تقدير لجهد بذله خلال الفترة الماضية، أو يجد فرصة لإظهار مهارة جديدة.
العذراء
قد يكون يومك مناسباً لتنظيم أمورك المالية والشخصية، خصوصاً إذا كانت هناك قرارات أجلتها أكثر من مرة. حاول ألا تنشغل بالتفاصيل إلى درجة تمنعك من رؤية الصورة الكاملة.
الميزان
يبدو الميزان أمام يوم يحمل بعض الحسم بعد فترة من التردد. قد تتخذ قراراً يخص علاقة أو خطة شخصية وتشعر بعدها براحة أكبر.
العقرب
قد تشعر بأنك أكثر تركيزاً وقدرة على قراءة المواقف من حولك. مهنياً، قد تكتشف معلومة تساعدك على اتخاذ قرار كنت تؤجله، بينما مالياً قد تفكر في طريقة أكثر تنظيماً لإدارة نفقاتك.
القوس
قد تشعر برغبة في كسر الروتين وتجربة شيء جديد. وربما يدفعك اقتراح أو لقاء عابر إلى التفكير في مغامرة أو خطة مختلفة خلال الفترة المقبلة.
الجدي
قد يركز الجدي على مسؤولياته بشكل أكبر من المعتاد، وربما يشعر بأن الوقت حان لحسم موضوع مهني أو مالي. التنظيم سيكون مفتاح التعامل مع الضغوط.
الدلو
قد يحمل السبت أفكاراً جديدة للدلو، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل أو الدراسة أو مشروع شخصي. ربما تشعر بأنك تريد تغيير أسلوبك في التعامل مع بعض الأمور.
الحوت
يبدو الحوت أكثر حساسية تجاه الأجواء المحيطة به، لذلك من المهم ألا يحمل نفسه مسؤولية كل شيء. وقد يكون اليوم مناسباً للراحة واستعادة النشاط.
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