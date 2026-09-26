مدينة أوروبية تحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة

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اتخذت مدينة "لاردة" ، أمس الجمعة قرارا بحظر تغطية الوجه بالكامل في معظم الأماكن العامة، في خطوة تستهدف لباسي البرقع والنقاب.وعلى عكس جاراتها الأوروبيات مثل والبرتغال وبلجيكا، لا تملك تشريعاً وطنياً يحظر أو يقيد استخدام هذه الملابس التي ترتديها بعض النساء المسلمات.وكانت مدينة "لاردة"، وهي عاصمة مقاطعة يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، وتقع في إقليم "كتالونيا" بشمال شرق البلاد، قد حظرت النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل في بعض الأماكن العامة عام 2010، في سابقة هي الأولى من نوعها في إسبانيا.لكن المحكمة الإسبانية ألغت ذلك الإجراء عام 2013 عقب طعن تقدمت به جمعية إسلامية.وقضت المحكمة بأن الحظر ينتهك الحرية ويتجاوز صلاحيات السلطة المحلية، كما ألغت تدابير مماثلة كانت قد تبنتها بلديات أخرى.وفي اجتماع للمجلس البلدي لمدينة "لاردة"، أمس الجمعة، تم التصويت بغالبية 16 صوتاً مقابل 11 لصالح تعديل قانون بلدي تمت صياغته بهدف تجنب القانونية.ويتضمن الإجراء حظراً على "التواجد أو التنقل في الأماكن العامة بأشياء أو عناصر تغطي الوجه بالكامل"، وذلك دون ذكر صريح للبرقع أو النقاب.ويسمح التعديل بـ "استثناءات تتعلق بحالات ممارسة الحقوق الأساسية وأماكن العبادة والمساحات أو الاستخدامات التي تُعد فيها هذه الممارسات مقبولة اجتماعياً". وسيواجه مخالفو القانون الجديد عقوبة الغرامة المالية.