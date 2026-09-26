تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مدينة أوروبية تحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة

Lebanon 24
26-09-2026 | 00:54
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مدينة أوروبية تحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة
مدينة أوروبية تحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتخذت مدينة "لاردة" الإسبانية، أمس الجمعة قرارا  بحظر تغطية الوجه بالكامل في معظم الأماكن العامة، في خطوة تستهدف لباسي البرقع والنقاب.
Advertisement

وعلى عكس جاراتها الأوروبيات مثل فرنسا والبرتغال وبلجيكا، لا تملك إسبانيا تشريعاً وطنياً يحظر أو يقيد استخدام هذه الملابس التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

وكانت مدينة "لاردة"، وهي عاصمة مقاطعة يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، وتقع في إقليم "كتالونيا" بشمال شرق البلاد، قد حظرت النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل في بعض الأماكن العامة عام 2010، في سابقة هي الأولى من نوعها في إسبانيا.

لكن المحكمة العليا الإسبانية ألغت ذلك الإجراء عام 2013 عقب طعن تقدمت به جمعية إسلامية.

وقضت المحكمة بأن الحظر ينتهك الحرية الدينية ويتجاوز صلاحيات السلطة المحلية، كما ألغت تدابير مماثلة كانت قد تبنتها بلديات أخرى.

وفي اجتماع للمجلس البلدي لمدينة "لاردة"، أمس الجمعة، تم التصويت بغالبية 16 صوتاً مقابل 11 لصالح تعديل قانون بلدي تمت صياغته بهدف تجنب الطعون القانونية.

ويتضمن الإجراء حظراً على "التواجد أو التنقل في الأماكن العامة بأشياء أو عناصر تغطي الوجه بالكامل"، وذلك دون ذكر صريح للبرقع أو النقاب.

ويسمح التعديل بـ "استثناءات تتعلق بحالات ممارسة الحقوق الأساسية وأماكن العبادة والمساحات أو الاستخدامات التي تُعد فيها هذه الممارسات مقبولة اجتماعياً". وسيواجه مخالفو القانون الجديد عقوبة الغرامة المالية.
 
مواضيع ذات صلة
البرتغال تحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هل أصبح النقاب والبرقع ممنوعين في المدارس الإيطالية؟
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تلاحقك كاميرات الهواتف والمراقبة في الأماكن العامة؟
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العاملين في قطاع الخلوي تحدد موعد انتخاباتها العامة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسبانية

الأوروبي

شمال شرق

الدينية

إسبانيا

إسلامي

أوروبي

المسلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:13 | 2026-09-26
Lebanon24
02:25 | 2026-09-26
Lebanon24
23:28 | 2026-09-25
Lebanon24
23:00 | 2026-09-25
Lebanon24
23:00 | 2026-09-25
Lebanon24
14:17 | 2026-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24