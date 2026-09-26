تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

مقتل طالب أمام مدرسته في تكساس وتوقيف فتى للاشتباه بتورطه

Lebanon 24
26-09-2026 | 08:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مقتل طالب أمام مدرسته في تكساس وتوقيف فتى للاشتباه بتورطه
مقتل طالب أمام مدرسته في تكساس وتوقيف فتى للاشتباه بتورطه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قُتل طالب يبلغ 17 عاماً إثر إطلاق نار وقع بعد مشادة خارج مدرسة ويستبري الثانوية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وفق ما نقلته مجلة "بيبول".

وقالت شرطة هيوستن إنها تلقت بلاغاً عن إطلاق نار قرابة الساعة 8:21 صباح الجمعة 25 أيلول، وعثرت على الطالب ليبول وارن مصاباً. وحاول المسعفون إنقاذه في المكان، لكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وأوقفت الشرطة مساء اليوم نفسه فتى يبلغ 17 عاماً يُشتبه بتورطه في الحادث، بعدما أفادت بأنه فرّ من الموقع. ولم تُعلن هويته، كما لم يتضح ما إذا كانت وُجهت إليه اتهامات رسمية، فيما أشار قائد الشرطة جاي نوي دياز إلى إمكان محاكمته بصفته بالغاً.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان عدد من الشبان موجودين قرب المدرسة عندما خرج شخص من منطقة مشجرة مجاورة، قبل أن تتطور مشادة كلامية ويُخرج أحدهم مسدساً ويطلق النار.

وأضافت الشرطة أنها ضبطت سلاحاً بحوزة المشتبه به عند توقيفه، لكن لم يُحسم بعد ما إذا كان هو المستخدم في الجريمة.

وألغت المدرسة حفلة مقررة مساء الجمعة ومباراة كانت ستقام في اليوم التالي، فيما أعلنت إدارة المنطقة التعليمية توفير الدعم النفسي للطلاب والموظفين عقب الحادث.

Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
للاشتباه بالتخطيط لهجمات.. توقيف شرطي فرنسي
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سيول النيبال.. جرس مدرسة يُنقذ 900 طالب!
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
طالب يطلق النار داخل مدرسة في تايلاند!
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا توقف أوكرانياً للاشتباه في تجسسه على مصنع أسلحة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24

المنطقة التعليمية

قائد الشرطة

بري ال

بيبول

جودي

ويست

بولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-26
Lebanon24
08:12 | 2026-09-26
Lebanon24
04:56 | 2026-09-26
Lebanon24
03:13 | 2026-09-26
Lebanon24
02:25 | 2026-09-26
Lebanon24
00:54 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24