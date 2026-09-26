مقتل طالب أمام مدرسته في تكساس وتوقيف فتى للاشتباه بتورطه

قُتل طالب يبلغ 17 عاماً إثر إطلاق نار وقع بعد مشادة خارج مدرسة ويستبري الثانوية في مدينة هيوستن بولاية ، وفق ما نقلته مجلة " ".

وقالت شرطة هيوستن إنها تلقت بلاغاً عن إطلاق نار قرابة الساعة 8:21 صباح الجمعة 25 أيلول، وعثرت على الطالب ليبول وارن مصاباً. وحاول المسعفون إنقاذه في المكان، لكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وأوقفت الشرطة مساء اليوم نفسه فتى يبلغ 17 عاماً يُشتبه بتورطه في الحادث، بعدما أفادت بأنه فرّ من الموقع. ولم تُعلن هويته، كما لم يتضح ما إذا كانت وُجهت إليه اتهامات رسمية، فيما أشار جاي نوي دياز إلى إمكان محاكمته بصفته بالغاً.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان عدد من الشبان موجودين قرب المدرسة عندما خرج شخص من منطقة مشجرة مجاورة، قبل أن تتطور مشادة كلامية ويُخرج أحدهم مسدساً ويطلق النار.

وأضافت الشرطة أنها ضبطت سلاحاً بحوزة المشتبه به عند توقيفه، لكن لم يُحسم بعد ما إذا كان هو المستخدم في الجريمة.

وألغت المدرسة حفلة مقررة مساء الجمعة ومباراة كانت ستقام في اليوم التالي، فيما أعلنت إدارة توفير الدعم النفسي للطلاب والموظفين عقب الحادث.